La Diputación de Sevilla acoge la primera edición de la Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia'

Archivo - Asistentes a la Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia', en el patio de la Diputación, en foto de archivo. - DIPUTACION DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla acoge este fin de semana, a partir de las 11,00 horas, la XVII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. Organizada por Prodetur, esta cita es la segunda del calendario de la Muestra de la Provincia 2025, que incluye nueve eventos hasta final de año, siete de las cuales están dedicadas a productos agroalimentarios de la marca de promoción impulsada por la sociedad provincial.

En esta ocasión, se trata de una muestra general de productos agroalimentarios locales, que contará con una segunda edición los días 22 y 23 de noviembre, dada su consolidación en el calendario y "el éxito de público que habitualmente registra", informa en un comunicado.

Los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos elaborados por pequeñas empresas de la provincia que destacan por su dedicación y calidad, y que han logrado un gran reconocimiento entre los consumidores.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que esta feria supone "una excelente oportunidad para las pymes locales, ya que hablamos de empresas de proximidad, comercios familiares transmitidos de generación en generación y también de nuevos proyectos emprendedores con propuestas muy innovadoras".

EXPOSITORES Y ACTIVIDADES

En total, 40 empresas procedentes de casi una treintena de municipios presentarán sus productos, que abarcan sectores tan diversos como los ibéricos, quesos, conservas, vinos y licores, aceite, dulces, cervezas artesanas, miel o aperitivos.

Como es habitual en la Muestra de la Provincia, la feria contará con un amplio programa de actividades en el espacio escénico de usos múltiples, que incluirá cocina en directo, actuaciones musicales, talleres de degustación, catas y maridajes, entre otras propuestas.

La feria, que es de entrada gratuita, se puede visitar, el sábado, en horario de 11,00 a 20,00 horas; y el domingo, de 11,00 a 18,00 horas.