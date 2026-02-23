Diputación de Sevilla anuncia la ampliación del Complejo educativo Pino Montano, con una residencia de 500 plazas

Archivo - Un estudiantes escribe en una pizarra. - JCYL - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este lunes, 23 de febrero, una inversión de 30 millones de euros con la que llevará a cabo la remodelación y ampliación del Complejo Educativo Pino Montano. Asimismo, ha expresado que transformará este espacio en un polo residencial, deportivo y cultural "de referencia para el barrio". La actuación prioritaria será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas para "ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia".

Cabe enmarcar que en la mañana de la presente jornada el profesorado del IES Híspalis, ubicado en el mismo edifico en el que actualmente se encuentra la residencia universitaria que plantea ahora su remodelación y ampliación, alertaban del "cierre inminente" del centro. Al respecto, fuentes de la institución provincial han aclarado a Europa Press que los alumnos que actualmente se encuentran escolarizados podrán finalizar sus estudios, pero no se admitirán alumnos de nuevo ingreso. Todo ello, concretan, siendo las competencias en materia educativa correspondientes a la Junta de Andalucía, mientras que la titularidad del edificio sí correspondería a la Diputación.

"Desde hace años, la Diputación mantiene de manera excepcional el IES Híspalis, en el Complejo Pino Montano. En este sentido: las decisiones relativas a la ubicación de plazas educativas corresponden exclusivamente a la Administración competente", han indicado.

Asimismo, la institución provincial ha asegurado que "se garantizan los puestos de trabajo e incluso habrá una redimensión del empleo público cuando el complejo operativo". Al tiempo, han enmarcado que en el caso del Complejo Pino Montano, "el diagnóstico técnico ha evidenciado el importante deterioro de las actuales instalaciones deportivas y de la piscina, cuya rehabilitación no resulta viable, por lo que serán sustituidas por nuevos equipamientos modernos y sostenibles".

Así, la actuación prioritaria será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas, un edificio de nueva planta, eficiente y de altas prestaciones, que permitirá ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia. "La nueva residencia no afectará al funcionamiento de la actual, que continuará prestando servicio con normalidad", han añadido, apostillando que "el objetivo es garantizar que ningún estudiante vea limitado su acceso a la formación universitaria por razones económicas derivadas del coste de alojamiento en Sevilla".

El proyecto incluye además: más de 2.200 metros cuadrados de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo piscina; una biblioteca pública de 800 metros cuadrados; un edificio polivalente de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas. Estas dotaciones contribuirán, a juicio de la Diputación, a dinamizar el barrio de Pino Montano, reforzando su oferta de servicios y generando actividad social y económica. Esta actuación se enmarca en el Plan Director de Mantenimiento del Patrimonio Provincial, elaborado al inicio del mandato tras un estudio técnico sobre el estado jurídico, normativo y de conservación de los inmuebles provinciales. Dicho plan contempla una planificación rigurosa para compatibilizar la mejora de infraestructuras con la continuidad de los servicios públicos.