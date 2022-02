La Diputación de Sevilla apoya el manifiesto municipal del 8M avisando de la "falsa de equidad" y en pro de la igualdad

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el pleno de la Diputación de Sevilla ha apoyado este jueves el manifiesto anual consensuado por las diputaciones andaluzas, avisando de situaciones de "falsa apariencia de equidad" y defendiendo que "existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad".

Este año, las diputaciones andaluzas han suscrito un manifiesto en el que, entre otras cosas, consideran que "hay aspectos que continúan confundiendo a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen", como señala la moción promovida al respecto por el PSOE, PP, Adelante y Cs.

Entre ellos, el acceso a la educación gratuita y obligatoria; la normativa en materia coeducativa; el éxito académico de las mujeres; su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad; y la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. "Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva", indica el texto.

Según el texto consensuado por las diputaciones andaluzas "esta falsa apariencia de equidad es la que provoca que muchas personas, especialmente las más jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida, y cuestionen que siga existiendo este Día de las Mujeres y las políticas de igualdad de género".

"Hoy, en pleno siglo XXI y después de más de 200 años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad evidente, porque existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad. Entre ellos, cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo; cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia y cuando no se valoran las aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres".

CASO CONCRETOS

Y continúa el manifiesto argumentando todos aquellos casos de desigualdad que se producen, como "cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son consideradas como 'ayudas' y no como una responsabilidad necesariamente compartida o como cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad".

Lo anterior constituye una parte de las situaciones que se producen en contra de la mujer y que quedan expuestas en el argumentario del manifiesto. Así, por todo ello, las diputaciones andaluzas alzan "la voz en otro 8 de Marzo, para decir que la igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario".

CONCEJALÍAS DE IGUALDAD

"Reconocemos el papel fundamental de las concejalías de Igualdad de cada ayuntamiento a través de las acciones derivadas de sus políticas públicas. También, la participación e intervención de las Asociaciones de Mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para promover esta transformación social".

Por último, las diputaciones andaluzas hacen un llamamiento a la juventud y a todas las generaciones para "promover la igualdad los 365 días del año, y para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos, es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social".

El mensaje-lema utilizado en la campaña de este años es así 'No me puedo creer que cuestiones el Día Internacional de las Mujeres', con una serie de acciones que serán presentadas en los próximos días.