La Diputación de Sevilla aprueba una moción sobre la eficacia en el programa de cribados del cáncer de mama

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción presentada por el Grupo Socialista y Con Andalucía para "garantizar la eficacia" del Programa de detección precoz del cáncer de mama. Ambos grupos han criticado la gestión de la Junta de Andalucía en relación a los cribados y han pedido responsabilidades ante lo que califican como "negligencia grave". Mientras el PP ha defendido "que se ha actuado y asumido la responsabilidad".

En declaraciones durante el pleno recogidas por Europa Press, la portavoz del grupo socialista, Rosario Andújar, ha asegurado que "se ha quebrado la confianza en la sanidad pública andaluza" tras el caso de los cribados que ha calificado "como la punta del iceberg" de la gestión de la Junta de Andalucía.

En esta línea, la diputada de Con Andalucía María Josefa Izquierdo, ha calificado las crisis de los cribados como "un síntoma de la gestión privatizadora de la Junta". Ha exigido responsabilidades al gobierno de Juanma Moreno que vayan "más allá de la dimisión de la consejera de salud", asimismo ha pedido que se revise "con urgencia" el sistema de cribados en otros posibles casos como cáncer de colón. "La Diputación de Sevilla no puede permanecer al margen de esta crisis que no es política", ha reseñado.

Por su parte, la diputada del PP, Gloria Rosario Guillén, ha defendido la gestión de la crisis por parte del gobierno de Juanma Moreno. "La Junta ha reconocido, escuchado y actuado ante el problema", ha subrayado. Asimismo, ha comparado la gestión de los cribados por parte del ejecutivo andaluz con las medidas del gobierno central ante "fallos" en las pulseras telemáticas del sistema Viogén. "Son dos formas opuestas de gestión ante una crisis", ha reseñado Guillen que ha defendido que Moreno "ha asumido el mando desde el minuto uno". "acusaciones falsas"

Por otro lado, el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Pablo García, ha "compartido la preocupación" por los casos conocidos, aunque se ha abstenido de la moción. Ha indicado que las acciones por parte de los grupos socialistas y Con Andalucía "bordean el oportunismo político" mientras que ha señalado que los modelos de sanidad puestos en marcha por PSOE y PP en la Junta "no son los modelos que los andaluces necesitan".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado este jueves de que su departamento explorará todas las "acciones legales" que estén en su mano para que las comunidades autónomas del PP den los datos sobre la situación actual de los cribados del cáncer de mama, sobre los que "han perdido el control" en Andalucía porque "han troceado la sanidad pública para privatizarla".