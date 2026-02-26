La Diputación de Sevilla aprueba la moción de PSOE, PP y Con Andalucía sobre el 8M "para avanzar en la igualdad real"

Pleno ordinario celebrado en la Diputación este jueves 26 de febrero. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha debatido este jueves, en sesión ordinaria, y aprobado con los votos a favor de los tres grupos proponentes --PSOE, PP y Con Andalucía-- y con el voto en contra de Vox, una moción sobre la celebración del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo, que materializa un compromiso de "trabajar cada día para avanzar en la igualdad real, garantizando derechos y oportunidades para todas las mujeres".

La proposición pone el foco en la unidad para la consecución de este objetivo, "que es nuestro mayor reto y también nuestra mayor fortaleza", coo se destaca en el texto.

Las diputadas y diputados socialistas, populares y de Con Andalucía recuerdan en la proposición que casi medio siglo después del reconocimiento del 8 de marzo como un día para la defensa de los derechos de las mujeres, todavía es muy importante "no retroceder en los derechos conquistados" y apelan a "la responsabilidad de las instituciones" en este sentido.

"La igualdad plena aún no se ha alcanzado, ya que las mujeres siguen enfrentando precariedad laboral, abusos, sobrecarga de cuidados y otras formas de discriminación", se destaca en la moción.

Durante su exposición, la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha señalado el consenso de las ocho diputaciones andaluzas en la campaña con la que difunden esta celebración y en el Manifiesto que se presenta a la ciudadanía al respecto.

"El objetivo de todas las diputaciones de Andalucía es transmitir a las andaluzas y andaluces, sobre todo a los más jóvenes, una reflexión: los derechos, libertades y oportunidades sobre la igualdad entre mujeres y hombres no han estado siempre presentes en nuestra sociedad y tenemos que adoptar estilos de vida que no nos lleven a un retroceso como individuos y como sociedad".

Un objetivo que también ha recogido este jueves la proposición conjunta aprobada por el Pleno de la Diputación, en la que se señala el avance de las ocho diputaciones de Andalucía, "poniendo en valor la riqueza y diversidad de nuestros municipios y reforzando un compromiso común con la igualdad, que se expresa en lo cercano y lo cotidiano. Trabajamos para que la igualdad sea real en los espacios rurales y se traduzca en justicia, respeto y oportunidades para todas las mujeres, vivan donde vivan".