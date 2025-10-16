Diputación de Sevilla aumentará a un millón las subvenciones a programas deportivos en 2026, tras entregar 850.000 euros

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este jueves que ha entregado un total de 850.000 euros en ayudas destinadas a programas deportivos minoritarios, a la promoción de la igualdad en el deporte y a becas de impulso al rendimiento deportivo provincial, y ha anunciado que el próximo año 2026 estas líneas de apoyo tendrán un presupuesto ampliado de un millón de euros.

Según ha expresado la institución provincial en una nota, durante un acto celebrado en el Acuario de Sevilla y presentado por el periodista Luis Márquez, se ha reconocido a los 20 clubes, 11 federaciones y 43 deportistas individuales beneficiarios de esta convocatoria, que forma parte del compromiso de la institución provincial con el fomento del deporte en toda la provincia.

"El deporte es la mayor inversión que hay en salud, valores y construir buenas personas con principios" "para aquellos que tienen condiciones, que destacan y que hay que ayudarles para impulsar su talento, tenemos que estar ahí las instituciones", ha expresado en la cita el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

Las subvenciones se distribuyen en tres líneas principales. La primera, dotada con 354.000 euros, apoya a clubes deportivos, que no sean sociedades anónimas, con sede en la provincia, tanto en modalidades olímpicas como paralímpicas, cuyos equipos sénior compiten en las máximas categorías nacionales.

La segunda línea, con 50.000 euros, está dirigida a federaciones deportivas andaluzas para fomentar la igualdad de género en el deporte, promoviendo la participación equilibrada de mujeres y hombres. Incluye programas de competiciones mixtas, femeninas y masculinas en disciplinas tradicionalmente asociadas a un solo género, así como actividades formativas sobre igualdad.

La tercera línea contempla 200.000 euros en becas individuales destinadas a deportistas de modalidades no profesionales, olímpicas o paralímpicas, nacidos o empadronados en municipios de la provincia, que hayan destacado en el ámbito competitivo durante la última temporada.

La Diputación ha reafirmado así, según ha asegurado, su compromiso con el desarrollo del deporte sevillano, con una inversión global de 4,3 millones de euros en 2025, que se incrementará a 4,7 millones en 2026, consolidando el papel de la provincia como referente en apoyo al talento deportivo y a la igualdad en el ámbito competitivo.