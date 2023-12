La Diputación de Sevilla celebra un encuentro de personas con diversidad funcional para fomentar la red colaborativa

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha celebrado este viernes el VII Encuentro Provincial de Personas con Diversidad Funcional para centros, profesionales y entidades en el marco del Día Internacional de la Diversidad Funcional este 3 de diciembre.

En la línea de ediciones anteriores, la Corporación provincial sigue optando por la conmemoración de este día con un encuentro informativo-formativo para personas y profesionales involucrados en la atención a las personas con diversidad funcional, fomentando así la red de colaboración entre centros, organizaciones sociales y departamentos de responsabilidad social corporativa, tal como destaca en una nota de prensa.

De esta manera, la Diputación "pone de manifiesto su compromiso con la población con diversidad funcional y diferentes capacidades". El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la institución provincial, Javier

Fernández, junto con la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes.

Fernández ha expresado que se trata de un día especial porque "vamos a resaltar y visibilizar lo que significa el Día de la Diversidad Funcional. A mí, ha dicho, me gusta más este término que el término de discapacidad, aquí nadie tiene menos capacidades que otros, cada uno tiene unas capacidades, cada persona es única y cada uno tiene unas capacidades diferentes".

"Hoy venimos a reconocer que hemos avanzado mucho y no sería justo el no decir que se ha avanzado mucho en los últimos años, que se ha alcanzado bastante concienciación, que hay mucha gente en diversos ámbitos trabajando para esa igualdad real y absoluta y que, por tanto, no podemos caer en el pesimismo, sino que el 3 de diciembre debe ser un día para reconocer que hemos avanzado y estamos bastante mejor desde el punto de vista de la igualdad", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha afirmando que este 3 de diciembre "tiene que servir para analizar y reivindicar que aún queda mucho camino por recorrer y que tenemos que hacerlo juntos. Es cierto que hemos hecho muchas cosas de adaptación y de integración. Y en este sentido quiero expresar mi compromiso como presidente y de todo el equipo de esta casa para trabajar en temas de igualdad".

"Hay que luchar en el campo de la eliminación de barreras arquitectónicas, igualdad en las posibilidades laborales, trabajar en la cuestión de la integración social y en otros muchos campos donde tenemos tarea y donde esta Diputación va a trabajar", ha abundado el mandatario provincial. En su intervención, el presidente ha manifestado que "para ocuparnos del ámbito de la diversidad funcional hacen falta dos cosas: voluntad y recursos. La Diputación tiene recursos económicos y capacidad, y prioriza sobre este tema".

"Acabo de firmar una carta con el presidente de Cocemfe Sevilla, Juan José Lara, en la que le decimos a todos los ayuntamientos de la provincia que hemos puesto 100 millones para el 'Plan Más Sevilla' intenten los alcaldes y alcaldesas en la medida de sus posibilidades dedicar parte de esos recursos para planes de eliminación de barreras, planes de movilidad, planes de normalización".

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS

En este acto se ha procedido a la entrega de diplomas a doces hombres y mujeres con capacidades diferentes que están realizando prácticas becadas en la Diputación para su inclusión socio-laboral. Un programa que cuenta con

una amplia andadura y que tiene como objetivo promocionar la formación para el empleo y la integración social y laboral. Estas personas becadas han estado acompañadas por sus tutores y tutoras.

Además, ha tenido lugar una jornada con una ponencia marco a cargo de José Antonio Daza y Rafael Jiménez, abogado y asesor jurídico el primero, y psicólogo y coordinador del Área Social, el segundo, ambos de la Fundación Tutelar TAU, entidad con la que colabora la Diputación para el asesoramiento e intervención especializada en protección jurídica de personas con discapacidad intelectual. Ambos han abordado el nuevo contexto normativo y experiencias de casos prácticos.

Tras exponer los entresijos de la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se ha procedido a la entrega de distintivos a personas con diversidad funcional, a un ayuntamiento y una asociación.

ENTIDADES DISTINGUIDAS

El Ayuntamiento de El Saucejo ha sido la entidad pública destacada por la Diputación en virtud de su implicación con las personas con discapacidad, de tal manera que en 2022 aprobó su Plan de Accesibilidad, y está a punto de acometer el proyecto de un parque totalmente accesible para niños, niñas y jóvenes con movilidad reducida. Una nueva zona lúdica que dispondrá de

juegos inclusivos y actividades lúdicas. El proyecto se materializará con el Plan Actúa de la Diputación.

La persona destacada en esta edición y que ha recibido su correspondiente distintivo ha sido Vicente Rodríguez Cordero. Alrededor de 40 años de trabajo avalan la figura de este empleado de la Diputación dedicado a su labor en los Centros Sociales de Miraflores donde ha sido coordinador del Centro de Día de Alzheimer, siendo uno de los artífices en su creación y posterior director de la residencia de mayores San Ramón. Desde 2013 es coordinador de los Servicios Sociales Especializados, formando parte de las Comisiones de Tutela de las personas con discapacidad severa en los centros residenciales de la Diputación y miembro de la Comisión de Coordinación Provincial Sociosanitaria de la Junta de Andalucía.

Por último, ha habido un distintivo para la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla -Cocemfe. Su presidente, Juan José Lara, ha recogido el galardón otorgado por

la Diputación por la labor de la entidad en defensa de las personas con capacidades diferentes y como reconocimiento a su solidaridad y ejemplo de buena gobernanza en el ámbito de la diversidad funcional.