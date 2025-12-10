La Diputación de Sevilla cierra el Festival Flamenco 'Duende' con más de 4.000 espectadores en 15 municipios

Archivo - Espectáculo de María Terromoto para el Festival Flamenco "Duende" - DIPUTACIÓN SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este miércoles que ha clausurado la primera edición del Festival Flamenco Duende, un ciclo creado para situar el flamenco "en el centro de la oferta cultural de la provincia" y acercar este "patrimonio inmaterial" a los municipios. Durante seis semanas, entre el 16 de octubre y el 28 de noviembre, el programa ha llevado espectáculos a 15 escenarios públicos de diversos municipios de la provincia, sumando más de 4.000 asistentes entre público presencial y ventas online.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el festival ha registrado además seis llenos absolutos, "un indicador de la excelente acogida de esta nueva propuesta".

'Duende' nace con el objetivo de democratizar el acceso al flamenco y ofrecer en teatros municipales espectáculos que habitualmente solo se programan en grandes espacios. La primera edición ha reunido a artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos María Terremoto, José Mercé, Israel Fernández, Rafael de Utrera, José Valencia, Argentina, Farruquito, Manuel Liñán y Miguel Poveda.

El Consistorio ha destacado la presencia de diversos municipios, como Bollullos de la Mitación con José Mercé; Alcalá de Guadaíra con Israel Fernández; Lebrija con Manuel Liñán; y La Rinconada con Miguel Poveda. También Argentina llenó el teatro de Morón de la Frontera, mientras que Farruquito protagonizó otro lleno absoluto en Dos Hermanas.

La programación ha ofrecido variedad artística: María Terremoto inauguró el ciclo en Utrera; Rafael de Utrera actuó en Sanlúcar la Mayor y El Viso del Alcor; y José Valencia presentó Mi camino en Osuna y Mairena del Aljarafe.

El festival ha conformado un itinerario cultural que ha conectado los municipios de Utrera, Bollullos de la Mitación, Marinaleda, Marchena, Tomares, Alcalá de Guadaíra, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Lebrija, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, La Rinconada, Morón de la Frontera, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe.

Asimismo, la institución ha enmarcado que la apuesta de la Diputación por el flamenco ha sido recientemente reconocida con el Caracol de Oro de la 61ª Caracolá Lebrijana, que distingue a la institución por "su apoyo continuado tanto al festival lebrijano como a la divulgación y promoción del flamenco en toda la provincia".