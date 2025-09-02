La Diputación de Sevilla concede 16 millones a los Ayuntamientos para programas de exclusión y emergencia social

Archivo - Sevilla.- El Premio 'Archivo Hispalense' 2025 de Diputación se disputará entre 18 monografías el próximo otoño - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, desde su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha resuelto los programas de Prevención de la Exclusión Social y de Gestión Municipal de la Emergencia Social con una dotación global de 16 millones de euros publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

La entidad supramunicipal ha expresado en una nota que el Programa de la Exclusión Social cuenta con 11 millones de euros de la Diputación y una cofinanciación prevista por el conjunto de los municipios de algo más de 595.000 euros. A través de él, los ayuntamientos llevarán a cabo contrataciones de trabajo con una duración determinada para personas en riesgo de exclusión social.

Asimismo, ha concretado que las ayudas están destinadas a todos los municipios de la provincia, a excepción de la capital.

Por su parte, el Programa de Gestión Municipal de Emergencia Social, dotado con 5 millones de euros, tiene como finalidad "otorgar prestaciones de urgencia dirigidas a las familias y los colectivos más desfavorecidos, evitando así su exclusión social".

Según la legislación vigente, se considerará urgencia social aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de desprotección en una persona o, en su caso, una unidad de convivencia.

Los ayuntamientos a los que se les haya concedido este último recurso tendrán un plazo máximo de ejecución igualmente desde la Resolución de Concesión hasta el 31 de diciembre de 2026.