Archivo - Detalle del escudo de la provincia sobre una colgadura en terciopelo verde colocada en el Salón de Plenos - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación celebra un Pleno extraordinario este jueves, 19 de noviembre, para el debate y aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación, sus organismos autónomos y sociedades para el ejercicio de 2027, en una sesión que preside el mandatario provincial, Javier Fernández. El proyecto de cuentas públicas alcanza para el próximo año un montante de 750,42 millones de euros, un 14,3% más que lo presupuestado para 2026.

En este sentido, el equipo de gobierno iniciaba a primeros de octubre la tramitación de este Presupuesto General con la entrega del proyecto elaborado por el Área de Hacienda a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social de la Provincia.

Las cuentas públicas contemplan un "impulso a la vivienda" merced a los 25 millones de euros en ayudas directas a proyectos municipales de VPO, correspondientes a la tercera anualidad de iniciativas en marcha y a la dotación inicial para un nuevo programa en 2027 y los 2,3 millones presentes para Barrio de Quarto.

Asimismo, las transferencias corrientes y de capital para los consistorios alcanzan los 337,59 millones, un 10,65% más que en 2026. Por segundo año tras su recuperación, se mantiene el Plan Provincial de Obras y Servicios, destinado a todos los municipios. Recoge 35 millones, un 40% más, al margen de los planes extraordinarios de inversión que continúan ejecutándose en este cuarto ejercicio del mandato.

Por otro lado, se refuerza el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, con 163 millones de euros, frente a los 138 de 2026. El Servicio de Ayuda a Domicilio de los municipios menores de 20.000 habitantes se "blinda" con el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, FEAR Dependencia, dotado con 20 millones para adelantar financiación de la Junta a los municipios pequeños que lo soliciten.

Con ello, la institución provincial "redobla su esfuerzo" para asistir financieramente a las localidades. En suma, con todos los instrumentos que hay en marcha, el importe total será de 45,92 millones de euros.

En relación con la vivienda, a los más de 27 millones de euros destinados se suman los 6,67 millones que Sevilla Activa destinará a la construcción de 50 VPO en Los Palacios y Villafranca y 31 en Morón de la Frontera.

AGUA, EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN AMBIENTAL

Por su parte, el proyecto de Presupuestos da un "nuevo impulso" a las políticas que requieren una respuesta supramunicipal. Agua, residuos, carreteras, emergencias y prevención ambiental concentran "buena parte" de este esfuerzo. A Bomberos se destinan 43 millones, un 10,7% más, continuando con el desarrollo del primer Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) y avanzando hacia la estructura de recursos humanos, infraestructuras, material móvil, equipamientos y mantenimiento que precisa un sistema de bomberos eficiente en todos los territorios, de manera que se destinarán hasta doce millones más que en 2025 a la financiación del Sistema de Bomberos.

En agua, se continuarán acometiendo inversiones para garantizar la calidad y el abastecimiento de agua a la población de toda la provincia. El presupuesto contempla 10,51 millones para obras en infraestructuras hidráulicas. Además, se firmará un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El acuerdo prevé una dotación global de 50 millones de euros, aportados al 50%.

Por otro lado, en el apartado de residuos la Diputación destina casi siete millones de euros, con el objetivo de "dar una respuesta supramunicipal ante unas exigencias ambientales y legales cada vez mayores y avanzar en la gestión de los residuos y la economía circular".

PREVENCIÓN DEL VNO E INVERSIÓN EN CARRETERAS

También se consolida el programa de vigilancia y control frente al mosquito vector del Virus del Nilo Occidental (VNO), con 3,28 millones de euros para continuar las actuaciones desarrolladas por la Diputación. Por su parte, la inversión en carreteras provinciales se sitúa en torno a los 22 millones de euros, con actuaciones destinadas tanto a la conservación como a la mejora de una red fundamental para las comunicaciones entre los municipios y para la cohesión territorial.

En materia de deportes, se presupuestan siete millones de euros para la finalización de las piscinas cubiertas de la provincia, y en cultura se consigna un 14,21% más.

El presupuesto incrementa también el apoyo al tejido asociativo de la provincia, mediante ayudas a las actividades de interés social, cultural y deportivo que desarrollan, con una partida de 6,57 millones. Además, se incluyen las primeras actuaciones para la modernización integral del Complejo Educativo Pino Montano. Al respecto, la actuación prioritaria será una nueva residencia universitaria de 450 plazas, mediante obra nueva y rehabilitación del edificio histórico. En 2027 se destinan 498.323 euros a estudios y trabajos técnicos y 216.900 euros a las primeras actuaciones materiales, entre ellas las demoliciones.

Por último, en cuanto a los ingresos no financieros, crecen en 69,3 millones (+12,17%), y las inversiones se financian prácticamente en su totalidad con estos recursos.