La Diputación de Sevilla defiende la SE-4108 como "prioritaria" y acusa al PP de "argumentos sin fundamento"

Archivo - La diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, visita la SE-3410 y la SE-4108, dos de las carreteras de la red provincial que sufrieron daños tras las luvias intensas del año pasado. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La responsable del área de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Teresa Jiménez, ha defendido que el trazado de la SE-4108 que une Arahal y Carmona "es prioritario para la Diputación" y ha recordado que cuenta con una inversión provincial de tres millones de euros. Asimismo, ha criticado al PP por, a su juicio, "utilizar argumentos sin fundamento para salir en los medios".

Así lo ha señalado en una nota en respuesta a las acusaciones del Grupo Popular en la institución provincial, que ha denunciado el "abandono" de esta vía, ha calificado de "chapuza" las actuaciones realizadas y ha reclamado mayor información al equipo de gobierno.

En este sentido, la diputada del gobierno provincial y responsable del área de carreteras se ha mostrado "sorprendida" por las declaraciones del PP y ha asegurado que los populares "conocen perfectamente" el plan de carreteras y la inversión que se está ejecutando.

"Los diputados del PP están en las comisiones informativas, asisten a los plenos y tienen conocimiento de todas las actuaciones de emergencia que estamos llevando a cabo", ha subrayado, antes de añadir que este tipo de afirmaciones "evidencian que, o no están en su trabajo, o utilizan argumentos sin fundamento para salir en los medios".

En relación con dicha carretera, Jiménez ha señalado que las intervenciones en la carretera que une Carmona con Arahal se han dividido en dos fases porque dicho trazado se vio afectado por dos borrascas. Concretamente por 'Claudia' en noviembre de 2025, y por 'Leonardo' en el mes de febrero de este año.

La primera de las inversiones extraordinarias, por valor de más de 700 mil euros, se ha ejecutado ya, y para seguir subsanando deficiencias ocasionadas por la segunda Dana de febrero, ya existe una declaración de emergencia que está aprobada por una resolución de este pasado mes de mayo, para otro arreglo que ascenderá a 1,3 millones de euros.

La diputada ha destacado que en 2026 esta carretera recibirá mejoras por valor de dos millones de euros de fondos provinciales, a los que se sumarán otros 900.000 euros previstos para 2027 y recogidos en la nueva actualización del PIT, actualmente en elaboración. Todo ello, ha subrayado, responde al "firme compromiso" de la Diputación con la conservación y mejora de la red provincial de carreteras. "En total, la SE-4108 recibe casi tres millones de euros para su mantenimiento y mejora, lo que demuestra la apuesta de esta institución por una movilidad equilibrada y ecuánime territorial", ha señalado Teresa Jiménez.

En la misma línea, la responsable de Cohesión Territorial ha defendido la gestión provincial frente a la de otras administraciones y ha pedido al Grupo Popular que "no se precipite" a la hora de realizar declaraciones o "hacerse fotos en las carreteras" y "que se informe bien de las inversiones planificadas, ya que demuestran un desconocimiento total de la institución para la que trabajan".

"Frente a nuestro compromiso con los 1.400 kilómetros de carreteras de titularidad provincial, la Junta mantiene 1.900 kilómetros de su competencia en un estado de abandono y falta de conservación", ha apuntado, instando al PP a centrar también sus críticas en el Gobierno andaluz y a que reclamen a la Junta que "atiendan el pésimo estado de la red autonómica en la provincia de Sevilla".