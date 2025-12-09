Diputación de Sevilla y una delegación de Senegal plantean una interlocución bilateral estable en materia de agua

El diputado Gonzalo Domínguez encabeza un encuentro con una delegación de Senegal para abordar temas relacionados con el agua. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha recibido este martes en la sede de la Diputación de Sevilla a una delegación de representantes de varias instituciones locales y entidades dedicadas al desarrollo regional de Senegal, con los que ha mantenido una reunión de trabajo que ha incluido al equipo directivo y técnico del Área y en la que la principal conclusión ha sido la intención de abrir una "interlocución bilateral estable" entre estas administraciones públicas senegalesas y la Diputación.

Domínguez ha dado la bienvenida a una delegación de Senegal compuesta por Ousmane Sou, director de la Agencia Regional de Desarrollo de Saint Louis; Papa Niass, adjunto al Ayuntamiento de Dodel, y Moussa Sow, punto focal de Famsi en la Commune de Gamadji Sare, como preludio a la presentación del modelo de gestión del ciclo integral del agua en la provincia de Sevilla, informa la Diputación en una nota de prensa.

Una presentación que ha corrido a cargo del subdirector general, Jaime Morell, uno de los ingenieros españoles de más experiencia en infraestructuras para la gestión del agua, con una gran trayectoria también en cooperación para dotar de infraestructuras hídricas a distintas comunidades pertenecientes a países en vías de desarrollo y secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas).

El diputado Domínguez ha recalcado el compromiso de la Diputación en una gestión pública del ciclo hidráulico, "como garantía de la igualdad de acceso de toda la ciudadanía al derecho humano del agua potable, con los estándares de calidad y calidad que prescriben entidades internacionales de derechos humanos y como condición esencial para una vida digna".

Esta reunión de trabajo se ha desarrollado en el marco del programa de cooperación internacional liderado por Famsi con los países de Marruecos, Mauritania y Senegal, dentro de su línea estratégica de cooperación transfronteriza Sur-Sur, desarrollo económico local y gestión de servicios.