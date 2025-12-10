Diputación de Sevilla destaca la colaboración público-privada como "palanca" para consolidar el segmento turístico MICE

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, participa este miércoles en la Asamblea General del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en la apertura de la Asamblea General del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB), celebrada este miércoles, y allí ha subrayado el valor de la colaboración público-privada como "palanca" para consolidar el posicionamiento del destino en el segmento de reuniones, congresos, incentivos y eventos (MICE, por sus siglas en inglés).

En este sentido, ha destacado al SCCB como una de las entidades con las que Prodetur diseña y desarrolla el Plan de Acción de Promoción Turística 'Destino Sevilla'. En una nota de prensa, el vicepresidente de Prodetur ha defendido la necesidad de intensificar la presencia del destino en mercados internacionales con alto potencial, apostando por un modelo de promoción "más cercano y relacional".

"Un modelo alineado con la forma en que determinados mercados toman decisiones, y orientado a reforzar la visibilidad de Sevilla y su provincia como destino 'boutique' para eventos profesionales", ha abundado el también diputado provincial. Asimismo, Rodríguez Hans ha subrayado una de las actuaciones conjuntas más destacadas de 2025: la acción promocional realizada en México (Ciudad de México y Guadalajara) en el marco del Plan de Acción Turística 2025, junto al SCCB, Turismo Andaluz y Turespaña, con encuentros profesionales que propiciaron el contacto directo con compradores, agencias especializadas y decisores del mercado MICE.

Durante la misión comercial, se presentó la propuesta de Sevilla y su provincia como destino para el turismo de reuniones, "remarcando su combinación de autenticidad, patrimonio, hospitalidad y una oferta de servicios de primer nivel, así como la disponibilidad de espacios singulares --como haciendas, cortijos y casas palaciegas adaptados para acoger eventos de alto valor añadido-- que permiten diseñar experiencias diferenciales".

La Asamblea General del SCCB ha incluido, entre otros puntos del orden del día, el resumen de actividad de 2025, el cierre del presupuesto del presente ejercicio y la presentación del presupuesto 2026, así como el adelanto del plan de acción del próximo año.

"Nuestra colaboración con SCCB seguirá siendo decisiva a la hora de diseñar acciones útiles; para priorizar mercados, para reforzar la comercialización y para seguir construyendo un 'Destino Sevilla' más competitivo, más reconocido y más rentable para el tejido empresarial", ha subrayado por último el vicepresidente de Prodetur.