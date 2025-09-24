Diputación de Sevilla destina subvenciones a los municipios con menos de 20.000 habitantes para igualdad y diversidad

Archivo - Sevilla.- Diputación convoca programas de inclusión y emergencia social con una dotación de 16 millones de euros - DIPUTACIÓN DE SEVILLA. - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha concedido subvenciones a todos los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes a través del programa para la Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres, atención a la diversidad y contra la violencia de género. Las ayudas tienen una asignación máxima de 3.000 euros para cada localidad ,85 ayuntamientos y 1 entidad local autónoma.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el objetivo de las subvenciones, que alcanzan un valor total de 254.665 euros, es actuar en las áreas de Prevención de la Violencia de Género, Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres y Sensibilización y Formación contra la LGTBIFOBIA y la no discriminación.

Además, para que cada entidad pueda desarrollar el programa en base a las especificaciones de su población, no se establece un número máximo de acciones a desarrollar por áreas de intervención y tampoco la obligatoriedad de presentar acciones en las tres áreas.

Por su parte, la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha enmarcado la "importancia de que desde la administración pública se concedan ayudas a los pequeños ayuntamientos de la provincia para poner en marcha programas donde se fomente la equidad entre hombres y mujeres, se valore la realidad del colectivo LGTBI y se trabaje para erradicar la violencia de género".