Diputación de Sevilla entrega los nuevos equipos de excarcelación para los ocho parques de bomberos de la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (i), supervisa los nuevos equipos de excarcelación y material complementario entregados a los parques de bomberos dependiente de la institución Provincial. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presentado este lunes los nuevos equipos de excarcelación, de última generación, que se van a entregar a ocho parques de bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, así como de los equipos complementarios para estas mismas operaciones que se destinarán otros ocho parques.

El Consorcio ha invertido en la compra de este material 1.207.580 euros, dentro de las previsiones del Plan Director, aprobado en 2025 y que contempla una inversión global de 14,8 millones para la renovación del equipamiento del Sistema de Bomberos de la Provincia, según una nota de la institución provincial.

Por su parte, Fernández ha indicado que "se duplica así la dotación de este tipo con la que contaba hasta el momento, reforzando la capacidad operativa del sistema para intervenciones de salvamento en accidentes de tráfico y en rescates de distinta naturaleza, en los que es necesario el acceso a dependencias en entornos urbanos e industriales".

La Diputación ha señalado que en la elaboración de las prescripciones técnicas para la adquisición se ha contado con la opinión del personal operativo del Consorcio, con amplia experiencia en intervenciones en accidentes de tráfico. Además, se realizarán cursos de formación especializada sobre su utilización.

"Los bomberos sois la certeza cuando todo se tambalea y nuestro compromiso es firme: queremos que contéis con más y mejores medios para actuar con mayor seguridad y eficacia", ha afirmado el presidente durante el acto.

"Aunque la adquisición de equipos de alta especialización requiere de tiempos específicos, la Diputación trabaja de forma constante para acortar tiempos y avanzar con paso firme hacia un Consorcio que dé confianza a los ciudadanos, que sepan que cuando ocurre algo va a haber una respuesta inmediata, que sepan que cada vez que cada vez podemos y priorizamos estamos dotando a nuestros equipos de bomberos de las mejores técnicas y de los mejores equipos", ha subrayado.

Como ejemplo de las inversiones en marcha, ha citado el nuevo Parque de Carmona; la reforma integral del Parque de Sanlúcar la Mayor (del que ya se están analizando ofertas para una reforma integral de casi dos millones); la próxima apertura del parque de Morón; la licitación de Estepa o el expediente para la construcción del nuevo parque de Utrera, tras un cambio de solar por parte del Ayuntamiento.

A ello, se suman las ayudas por 1,4 millones para obras complementarias y reposición de mobiliario en otros parques; y la adquisición de cinco vehículos en altura, con una inversión de casi 5 millones en 2025. También están a punto de entregarse diez furgonetas, con un coste cercano al medio millón.

Por otro lado, Fernández se ha referido además a los esfuerzos por agilizar la incorporación de bomberos, como el contrato de 11 profesionales por acumulación de tareas y el nuevo reglamento de la bolsa de trabajo temporal. En estos momentos se están elaborando las bases para la cobertura de plazas de la Oferta de Empleo Público del Consorcio para 2025.

"En muy poco tiempo hemos avanzado mucho, debido a un compromiso absolutamente irrenunciable de la Diputación y de los alcaldes y alcaldesas que forman parte de este Consorcio", ha añadido.

EQUIPOS REPARTIDOS EN LOS OCHO PARQUES

Los ocho parques que recibirán de forma inminente los nuevos equipos de excarcelación son Cantillana, Carmona, Santiponce, Lora del Río, Morón de la Frontera, El Ronquillo, Osuna y Marchena.

Se trata de herramientas electro-hidráulicas que no requieren conexión a una unidad hidráulica externa, lo que facilita enormemente el trabajo en términos de maniobrabilidad y rapidez en la intervención.

Estos equipos se suman a otros ocho adquiridos en el año 2023, con lo que el Consorcio duplica la dotación con la que contaba hasta el momento y refuerza la capacidad operativa del sistema de bomberos de la provincia para intervenciones de salvamento en accidentes de tráfico y en rescates de distinta naturaleza, en los que es necesario el acceso a dependencias en entornos urbanos e industriales.

Los 16 conjuntos de complementos específicos de excarcelación que también se han adquirido serán distribuidos entre los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Lebrija, Écija, Los Palacios y Villafranca, Utrera, La Rinconada y Estepa.

Estos conjuntos incluyen los siguientes elementos: cizalla, separador, cilindro RAM, minicizalla electro-hidráulica, herramienta para la entrada forzada, set de puntales de estabilización de vehículos, mantas de protección, protectores de airbag, escudos protectores, bloques escalonados y cuñas autorregulables, kit de gestión de vidrios y kit de gestión de iluminación nocturna, juego de tablas de rescate, conector para red eléctrica, corta cristales, dispositivo de seguridad ratchet, pantallas de privacidad y plataforma de rescate válida para vehículos pesados.