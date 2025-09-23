Diputación de Sevilla entrega los VII Premios Roma 2025: "Solo desde la igualdad podemos construir una sociedad mejor"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado en la VII edición de los 'Premios Universidad, Mujer y Empresa: Roma', organizados conjuntamente con la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en un acto que ha puesto en valor el papel de la universidad pública como motor del talento femenino, el conocimiento y el compromiso social con la mujer. "Solo desde la igualdad podemos construir una sociedad mejor", ha incidido.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, en su intervención, el presidente ha subrayado que "universidad, mujer y empresa son tres palabras que hoy se entrelazan".

Los 'Premios Roma', impulsados por la institución provincial y la universidad sevillana junto a la Fundación Cajasol, reconocen la "contribución de mujeres y entidades en favor de la igualdad en sus diferentes dimensiones: como cohesión territorial, como garantía de oportunidades y, sobre todo, como igualdad real entre hombres y mujeres". Así, "cuando no hay igualdad, se pierde la mitad del talento".

"Y nuestra provincia no puede permitirse renunciar a ese 50%", ha manifestado Fernández, quien ha destacado que, aunque en los últimos años se han producido avances normativos y sociales, "aún queda mucho camino por recorrer".

El presidente ha señalado, además, que las mujeres premiadas en esta edición "son espejo y referencia para muchas otras, e invitan a seguir avanzando con su ejemplo, obligándonos a las instituciones y a la ciudadanía a comprometernos todavía más".

Fernández ha hecho entrega del Premio Arte y Cultura a la arqueóloga Myriam Seco. Además, se han entregado los premios Alta Dirección Empresarial a Estefanía Ferrer, de LICO Cosmetics; Emprendimiento a Anabel Fernández, de Affor Health; STEM a Gracia Catalina, de ESA BIC; y el Premio Deporte al Club de Natación Sincro de Sevilla, recogido por María del Mar Martínez (presidenta) y las nadadoras del equipo.

Por último, ha agradecido a la UPO su implicación en esta iniciativa, "que demuestra que la igualdad no es solo un objetivo, sino el camino hacia un futuro más próspero y justo para Sevilla".