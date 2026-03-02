Diputación de Sevilla impulsa el acceso a la propiedad de 22 familias de Casariche residentes en regimen de alquiler

Foto tras el acto por el que 22 familias de Casariche residentes en regimen de alquiler accederán a sus viviendas con una opción de compra. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El proyecto consolida la seguridad habitacional como prioridad para las personas beneficiarias CASARICHE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Sevilla Activa, entidad pública de la Diputación de Sevilla, ha puesto en marcha en Casariche una actuación que ofrece a 22 familias la oportunidad de comprar los hogares que habitan desde hace años en régimen de alquiler dado que el acceso a una vivienda estable y asequible "es uno de los pilares sobre los que se construye la vida en los municipios".

Las viviendas, promovidas como protección oficial en suelos municipales y adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en su momento, fueron concebidas inicialmente para el alquiler, destaca la Diputación en una nota de prensa. Así, tras una "larga etapa de convivencia y arraigo" en el municipio, Sevilla Activa ha trabajado en una fórmula que permite dar continuidad "a estos proyectos de vida, evitando incertidumbres y favoreciendo la permanencia de las familias en su entorno".

La iniciativa se articula a través de la actualización de los contratos de alquiler a la modalidad de alquiler con opción a compra, "un modelo que aporta seguridad y una vía realista de acceso a la propiedad; también preservar el carácter social de estas viviendas y evitar su salida al mercado".

Sevilla Activa, sociedad instrumental de la Diputación, reunió a estas familias para explicar las medidas que iban a beneficiarles. Posteriormente, se firmaron los contratos de alquiler con opción a compra.

En este sentido, Diputación tasa las viviendas justo en el precio de coste que tuvo su construcción hace veinte años, en este caso de Casariche 46.000 euros para hogares de tres dormitorios. Con esta actuación, la Diputación "reafirma su compromiso con políticas de vivienda centradas en las personas". Una intervención con un "claro fin social", orientada a proteger el derecho a una vivienda digna, "fortalecer el arraigo en los municipios y ofrecer respuestas ajustadas a la realidad de quienes han hecho de estos hogares su lugar de vida durante años".