La Diputación de Sevilla impulsa la mejora del saneamiento en Pruna con más de un millón de euros

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado la localidad sevillana de Pruna, donde se ha reunido con la alcaldesa, María Aranzazu Pérez, y el equipo de gobierno municipal para analizar diversos proyectos y asuntos de interés relacionados con su área.

Durante la jornada, el diputado y la alcaldesa han visitado las obras ejecutadas en la localidad gracias a dos subvenciones tramitadas por Servicios Públicos Supramunicipales, destinadas a la reforma integral del saneamiento para defensa frente a inundaciones en las calles Camino Puerto Olvera y Trasera de Cantarranas, detalla en una nota de prensa.

Las actuaciones han permitido renovar por completo la red de colectores de saneamiento en ambas calles, mediante la instalación de un colector principal de 1.000 mm. de diámetro y un colector secundario de 315 mm. para la recogida de aguas fecales, además de pozos de registro e imbornales.

En la calle Trasera de Cantarranas, tras la renovación de la red, se ha ejecutado un pavimento rígido de hormigón en masa. Así, en Camino Puerto Olvera, se ha demolido el antiguo muro de contención, afectado por patologías estructurales, y se ha construido un nuevo muro de hormigón armado, que alcanza una altura superior a los 2,5 metros en su punto más elevado.

Asimismo, se ha incorporado una escalera de acceso y se ha pavimentado el tramo anexo de la calle Mayallega. La inversión total de estas actuaciones asciende a 1.103.717 euros, financiados a través de las subvenciones concedidas por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

Además de esta importante intervención en materia de saneamiento, Pruna viene recibiendo apoyo económico de la Diputación en distintas áreas de gestión municipal, con subvenciones que suman 358.929 euros. Estas ayudas han permitido dotar a la localidad de nueva maquinaria de limpieza, reforzar su flota de vehículos de todo tipo, instalar puntos de recarga, atender al mantenimiento de las colonias felinas y mejorar la gestión del agua en alta y en baja dentro del sistema de abastecimiento.

Se trata de actuaciones que suponen una mejora sustancial en la infraestructura de saneamiento y los servicios públicos del municipio y que aumentan la seguridad frente a inundaciones, modernizando equipamientos municipales y mejorando la calidad de vida de sus vecinos.