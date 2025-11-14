La Diputación de Sevilla inaugura la Feria Provincial de Mujeres Empresarias 2025 que se extiende hasta el domingo 16

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo en la inauguración de la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo han inaugurado este viernes la Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme) 2025 que se celebra cada año en el Patio de la Sede provincial.

Según una nota remitida por la institución provincial, la Feria cuenta con la participación de 37 empresarias, que mostrarán los productos y servicios que comercializan desde un total de 32 municipios de la provincia, mostrando el potencial del tejido empresarial femenino en sus municipios y su aportación a los pueblos de Sevilla.

Durante el acto de inauguración, Fernández ha señalado la desigualdad "que todavía hay" en ciertos sectores económicos "asociados a hombres" como la tecnología o la industria. Asimismo, ha puesto en valor el "empeño y la fuerza" de todas las empresarias que este año forman parte de Fepme porque "sin ese sentido de mirar hacia delante sería imposible el crecimiento exponencial que el sector femenino emprendedor ha alcanzado en nuestra tierra".

Por su parte, Montero ha reivindicado "la inteligencia" de las mujeres. "Se trata de vender y de decirle a otras mujeres que si se lo proponen van a encontrar nuestra ayuda y lo van a conseguir, porque de la mano del emprendimiento viene nuestra independencia", ha remarcado.

En esta línea, Redondo ha puesto en valor el trabajo de las mujeres como la "marca de la igualdad". "Que una Feria como esta se consolide no es casual, es fruto de casi 20 años de trabajo duro y una importante apuesta por la colaboración público-privada", ha subrayado.

También ha intervenido la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Maria Encarnación Fuentes; la presidenta de Asociación de Empresarias Sevillanas, Vanessa Muñoz; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Cooperativistas de Andalucía, Carmen Perea.

Por su parte, Fuentes ha resaltado el papel de la feria para "impulsar el liderazgo femenino y generar nuevas oportunidades para las empresarias de nuestra provincia en diversos sectores". Asimismo, Muñoz ha agradecido a la Diputación que Fepme "salga cada año adelante y ha puesto en valor la visibilidad" que se da desde proyectos como este a los retos que tienen que superar las mujeres empresarias.

UNA AGENDA LLENA DE ACTIVIDADES

Fepme 2025 abre sus puertas este viernes con una agenda repleta de actividades comerciales y de ocio para todos los públicos durante el fin de semana, encabezada por los conciertos gratuitos a las seis de la tarde. Este viernes es el turno de Alba Molina y el de Las Migas el sábado.

Durante el fin de semana habrá presentaciones empresariales, artesanía de alto valor, productos ecológicos, cuidado personal y cosmética natural, servicios agroalimentarios, peritajes, turismo de experiencias, diseño textil y moda, entre otras actividades. También habrá exhibiciones y demostraciones en directo, sorteos, promociones, expositores de productos y servicios de la provincia.

El sábado 15 a las 12,00, Rocío Gómez Cejudo, periodista y antropóloga social, explicará las competencias claves del liderazgo profesional y la comunicación. A continuación, tendrán lugar la presentación empresarial de 'Cartón, Papel y Tijeras' a cargo de la empresaria Ana Molina y la cata de bebidas fermentadas de la empresa Fermentados Artesanales del Aljarafe, que incluye cerveza, kombucha e hidromiel.

Por la tarde, a partir de las 16,30 horas, la jornada continuará con la animación del pasacalle de Lunátika Atarazana y a partir de las 18,00 horas llegará la actuación musical de Las Migas, que estarán recién llegadas de la gala de los Latin Grammy 2025, a los que están nominadas.

El domingo 16 a las 12,00 horas, Rocío Gómez Cejudo, en su segunda sesión enseñará cómo llevar a cabo una comunicación estratégica con medios y entornos públicos. Después, a las 13,00 horas llegará el turno del 'Colectivo Crea Rural: Prácticas cerámicas feministas y arte comunitario' y a las 13,30 horas tendrá lugar el espectáculo de la Escuela de Danza Conchi Jiménez, con motivo del Día Internacional del Flamenco.

A partir de las 14,15 horas tendrá lugar el sorteo entre las personas participantes en el concurso que organiza la Fepme en redes sociales. Y ya por la tarde, a las 16,15 horas, se hará entrega del premio a la persona agraciada.

A continuación, a las 16,30 horas comenzará la presentación de 'Bricomeyga: hacemos realidad tus ideas' y a continuación a las 17,00 horas será la presentación de HMC Consultoría Pericial sobre 'Cómo proteger tu negocio con informes periciales y asesoramiento criminológico'. A las 17,30 horas se celebrará los '15 años de Agro. Galyval en la dehesa' a cargo de Sara Gallego. Por último, a las 18,00 horas, se procederá a la clausura de la Feria.

Fepme 2025 tendrá un horario de visita y venta al público ininterrumpido de 16,00 a 20,00 horas para el viernes 14; de 11,00 a 20,00 horas para el sábado 15; y de 11,00 a 18,00 para el domingo 16. El acceso es libre y gratuito.