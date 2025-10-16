Diputación de Sevilla inaugura este sábado la Muestra de la Provincia 2025 con la VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Diputación de Sevilla acoge este sábado y domingo, a partir de las 11,00 horas, la VIII Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal, con la que arranca la Muestra de la Provincia 2025, con nueve citas hasta diciembre.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, se trata de la primera de las siete ferias de productos agroalimentarios 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que organiza Prodetur en el marco de este calendario de eventos.

El objetivo de esta cita es acercar al público estos dos productos --aperitivo y cerveza artesanal-- en sus diferentes formas, sabores y texturas; favorecer las ventas y los acuerdos comerciales entre empresas y promocionar a los productores y productos adscritos a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', distintivo geográfico del sector agroalimentario local impulsado por la sociedad provincial.

Durante la presentación de la Muestra de la Provincia 2025, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha hecho hincapié en que con este calendario de ferias "se pretende ofrecer a los productores locales la oportunidad de darse a conocer y comercializar sus elaboraciones en un espacio privilegiado: la sede de la Diputación, en pleno centro de Sevilla".

"Este enclave funciona como una plataforma estratégica que favorece las conexiones entre pymes, distribuidores y establecimientos hosteleros, además de contribuir a reforzar la cohesión territorial", ha destacado Rodríguez Hans.

En este evento ofrece un total de 39 las casetas expositoras de empresas procedentes de una treintena de municipios sevillanos, tanto de cervezas artesanas como de aperitivos de todo tipo (embutidos y quesos, productos de panadería, frutos secos, etcétera) las que componen este evento.

La cita estará amenizada con un programa de dinamización que se desarrollará en el espacio de usos múltiples o escenario, y que contará con catas maridadas con los productos de la feria, concursos, sorteos y degustaciones varias, además de actuaciones musicales.

La VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, que es de entrada gratuita como todas las de la Muestra de la Provincia, se puede visitar el sábado 18, en horario de 11,00 a 20,00 horas; y el domingo 19, de 11,00 a 18,00 horas.