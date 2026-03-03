Diputación de Sevilla incorpora el premio 'Startup Tech' y reconoce a la US por su labor de innovación y digitalización

Foto de familia en la entrega de los premios INPRO de la Diputación de Sevilla. - EDUARDO BRIONES-DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad informática provincial de la Diputación de Sevilla (Inpro) ha hecho entrega este martes de sus premios anuales, en la sede del Pabellón Tres Culturas de la Isla de la Cartuja. Estos galardones, que reconocen la trayectoria en materia de digitalización de un ayuntamiento y una empresa del territorio sevillano, incorporan en la una nueva modalidad: la 'startup tech' más relevante y, además, ha incluido una mención especial a la Universidad de Sevilla (US) como institución pública educativa "con especial relevancia en la innovación y la digitalización en el marco de todo el territorio sevillano".

Durante la ceremonia de entrega, el vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, ha señalado que se siente "orgulloso de la provincia y de su gente, como ejemplo estos premiados, porque la innovación no es un lujo ni una etiqueta, sino una necesidad para seguir teniendo futuro", señala la Diputación en una nota de prensa.

"Queremos ser motor de innovación; por eso celebramos la Feria de Innovación, apostamos por 'Sputnik' o celebramos estos premios. La Feria y estos premios son dos caras de la misma apuesta: escuchar, unir fuerzas y caminar juntos", ha añadido. En Sevilla se usa la digitalización para reforzar nuestra identidad, "no para perderla". "En un mundo que se homogeiniza, queremos seguir siendo genuinos', ha concluido el vicepresidente de Inpro.

Se trata de unos premios que certifican el avance en digitalización de la provincia. En este sentido, el Consistorio de Gerena ha recibido el reconocimiento 'Ayuntamiento Digital 2025' "por su decidida apuesta por la modernización administrativa, la mejora de los servicios públicos digitales y la incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a facilitar la relación entre la ciudadanía y la administración".

En el ámbito 'Smart City', ha impulsado proyectos de sensorización, control de accesos, mejora de la conectividad, videovigilancia y movilidad sostenible. Asimismo, Gerena participa en iniciativas de I+D+i en materia de gobernanza inteligente, promoviendo una toma de decisiones basada en datos y fomentando la participación ciudadana.

La modalidad de 'Empresa E-government', por su parte, ha recaído en Mainjobs, avalada por más de una década de experiencia y una sólida estructura en Andalucía. "Su propuesta disruptiva se centra en la aplicación real de la Inteligencia Artificial para transformar la relación entre la Administración Pública y la ciudadanía. Con tres proyectos emblemáticos ya adjudicados e implantados en ayuntamientos, la compañía ha logrado gestionar más de 89.000 interacciones anuales mediante soluciones avanzadas de telefonía IP, asistentes virtuales con lenguaje natural y sistemas de análisis de datos aplicados a territorios inteligentes".

PREMIOS INPRO STARTUP TECH

De otro lado, la principal novedad de esta edición de los Premios Inpro 2025 ha sido la creación del reconocimiento 'startup tech', que nace con el objetivo de dar a conocer proyectos emergentes con alto potencial de crecimiento e impacto tecnológico en la provincia. En esta primera convocatoria, el galardón ha sido para Makensia, startup especializada en soluciones de IA y Ciberseguridad, "con un enfoque claro en la transformación de la atención ciudadana".

Su proyecto principal consiste en un asistente conversacional telefónico avanzado, dotado de voz natural y capacidad multilingüe, que garantiza disponibilidad 24/7, sin las limitaciones habituales de los sistemas IVR tradicionales. Esta solución permite a los ayuntamientos gestionar el 100% de las llamadas, eliminando colas de espera y resolviendo consultas de forma inmediata y personalizada.

MENCIÓN ESPECIAL A LA US

Por último, en la "firme defensa" que la Diputación viene haciendo de las universidades públicas sevillanas, Inpro ha reconocido a la US en su intensa actividad de divulgación científica y tecnológica, orientada a acercar el conocimiento a la ciudadanía y despertar vocaciones STEM. Dicha actividad la despliega la Hispalense a través de programas como 'Café con Ciencia', 'Noche europea de los Investigadores', 'Feria de la Ciencia', así como con el mantenimiento de una estrategia integral de conexión entre formación tecnológica y mercado laboral a través de encuentros como la Feria de Empleo o Convenios con empresas del séctor TIC que favorecen la empleabilidad en el sector.

También destaca la creación de cátedras en colaboración con empresas líderes del sector, como la Cátedra Usechip, Cátedra US-Google de IA y Sostenibilidad, la Cátedra Schneider Electric, o Cátedra Soltel-Us IA en Derecho Público entre otras. Con estos reconocimientos, la Diputación reafirma su compromiso con la cohesión digital, el impulso al talento local y el fortalecimiento de un tejido institucional y empresarial preparado para afrontar los retos tecnológicos del presente y del futuro.