Diputación de Sevilla inicia los tratamientos frente a los mosquitos a primeros de marzo al adelantar su campaña del VNO

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla comenzará los tratamientos frente a los mosquitos en los primeros días del mes de marzo, en el marco del Plan de vigilancia y control de vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). Esto supone adelantar la campaña "todavía más" con respecto al año pasado, cuando también se aceleraron los trabajos, pero ya más avanzado ese mes, según confirman fuentes del organismo provincial a Europa Press.

Una de las principales novedades operativas de la nueva campaña radica en la consolidación definitiva del área de actuación ampliada. Así, desde el inicio de la misma se ha establecido un perímetro de intervención de 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos de población principales, secundarios y zonas diseminadas.

Esta medida implica actuar sobre una superficie que es un 93,7% superior al criterio base aplicado inicialmente en 2025 por las autoridades sanitarias --que en principio se centró en los núcleos de población principales-- permitiendo un control "mucho más exhaustivo" de los focos de proliferación en las áreas periurbanas.

Para cubrir esta vasta extensión con la máxima precisión, la Diputación continuará con la utilización de drones en los tratamientos, ampliando ahora su uso a zonas de difícil acceso también fuera de los arrozales, donde los medios aéreos convencionales no pueden operar, añaden las mismas fuentes.

La Diputación de Sevilla ha diseñado al respecto una ambiciosa evolución de su estrategia de salud pública para la campaña de 2026, consolidando y ampliando las medidas de Plan de vigilancia y control de vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO) que ya se iniciaron en años anteriores.

PLAN DE ACTUACIÓN EN 15 MUNICIPIOS

En este sentido, el plan se ejecutará en los 15 municipios de mayor riesgo entomológico de la provincia, marcados por la Junta como competente en materia sanitaria, y no solo da continuidad a las acciones de 2025, sino que introduce innovaciones y un refuerzo de los medios materiales y humanos para garantizar una mayor eficacia en la protección de la ciudadanía, remarcan desde la Diputación.

Los municipios en cuestión son Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río.

Para la ejecución de los citados trabajos frente a los mosquitos, la Diputación mantiene un contrato bianual con Tragasatec. Cabe destacar que la actuación tiene lugar en el entorno de esas localidades, puesto que dentro de los respectivos cascos urbanos son los ayuntamientos quienes deben actuar.

En Sevilla, las actuaciones municipales se desarrollaron de forma permanente en todos los espacios propicios para la cría del mosquito, especialmente zonas húmedas y láminas de agua estancada; también imbornales, fuentes, lagunas, zonas ajardinadas y entornos industriales. Desde la Estación Biológica de Doñana-CSIC, se apunta a los Culex pipiens y Culex perexiguus como principales transmisores del Virus del Nilo.

El pasado año, se registraron tres casos confirmados de FNO en adultos en Andalucía, dos de ellos en la provincia de Sevilla --La Rinconada y Morón de la Frontera-- y un tercero en Mojácar (Almería). Con la excepción de la persona de La Rinconada, que requirió hospitalización, los demás casos superaron la enfermedad sin secuelas.