La Diputación de Sevilla invertirá 9,4 millones para reforzar la conectividad y la cohesión digital de la provincia

El presidente de la Diputación, Javier Fernández (d), inaugura junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, una jornada sobre conectividad en el ámbito rural organizada por Inpro, en la Casa de la Provincia. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha reafirmado este miércoles, durante unas jornadas organizadas por Inpro en la Casa de la Provincia, su apuesta estratégica por la conectividad "como política transversal imprescindible" para garantizar la cohesión social y territorial. En dicho encuentro, inaugurado por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando; y el decano del COIT, Manuel Ortigosa, se ha abordado la conectividad como motor de desarrollo en el ámbito rural.

Y bajo ese concepto de que una conectividad potente es la base de una verdadera cohesión digital y que, a su vez, esta cohesión digital es la que posibilita la igualdad de servicios y oportunidades para todos y todas, la institución provincial continúa avanzando en la planificación de una provincia plenamente conectada y preparada para afrontar los retos del desarrollo económico y social en clave digital, explica en un comunicado.

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha señalado que a los vecinos y vecinas de la Campiña, la Sierra Morena o la Sierra Sur tenemos que darle buenas comunicaciones en carreteras, transporte público, sanidad o educación, que igualan los territorios, con oportunidades de empleo y conectividad. Si no lo hacemos así, estaremos haciendo solo teoría, pero no la práctica correcta".

"Me da mucha alegría cuando los alcaldes nos reclaman más conectividad para sus vecinos y su gente. Tenemos mucho por hacer y debemos hacerlo discriminando positivamente a los territorios, apoyando a los más alejados y a los que tienen dificultades para prestar sus servicios públicos. Ahí hay que meter recursos públicos sin cuenta de resultados. Esa cuenta de resultados no puede prevalecer cuando hablamos de servicio público", ha apostillado Fernández.

Como cierre, el responsable provincial ha enfatizado que "hay un gran reto en la conectividad. Y ahí vamos a invertir casi diez millones para transformar y mejorar toda la red privada de comunicaciones Tarsis en los próximos cinco años", que es la red a través de la que la entidad intermunicipal presta servicios digitales a todos los ayuntamientos y a la propia Diputación.

Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha recordado que Sevilla es de las provincias que goza de mejor conectividad en toda España y, en Andalucía, "la que más", con un 98,5% de conectividad en banda ancha y de un 97,5% en 5G.

Además, ha rermarcado que la historia de la conectividad en España es un "éxito colectivo" de las administraciones, de las operadoras y de los profesionales, pero que "hay que continuar digitalizando aquellas zonas donde aun persiste la brecha digital en conectividad". Para terminar, el secretario de Estado ha señalado que "hasta ahora hemos hecho una estrategia de oferta de conectividad trabajando con las operadoras, pero a futuro tenemos que actuar en la demanda que nos hagan desde los lugares remotos para alcanzar mayor conectividad".

Por último, el decano del COIT, Manuel Ortigosa, ha reflexionado acerca de la importancia de la conectividad, comparando todo el proceso digitalizador que se experimenta a nivel global con un organismo vivo en el que "si el corazón de la digitalización es la IA, para que ese corazón pueda latir hace falta la conectividad como elemento base en todo el proceso".

En ese contexto de apuesta decidida por la conectividad en el ámbito rural, uno de los pilares de la estrategia que despliega la Diputación es la constante mejora y perfeccionamiento de su red privada de telecomunicaciones, Tarsis, que conecta a la Diputación, sus organismos y sociedades, y a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

Esta infraestructura, además, asegura la comunicación entre administraciones locales y el acceso a los servicios de administración electrónica, así como a las redes estatales SARA y autonómica Nerea.

Para reforzarla, el Pleno de la Diputación aprobó el pasado 26 de febrero, por unanimidad de todos los grupos políticos, la contratación de los servicios de infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad para Tarsis, con una inversión de 9,4 millones de euros y una duración de cinco años. Esta apuesta permitirá dotar de conexiones seguras a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, fortaleciendo la cohesión territorial a través de la digitalización.

TRABAJO DE INPRO PARA MEJORAR LA CONEXIÓN SATELITAL

Otra línea en la que trabaja Inpro para mejorar la conectividad en todo el territorio sevillano ha sido renovando su colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones para reforzar la asistencia técnica a los municipios. Este acuerdo permite atender consultas sobre enlaces, autorizaciones de cableado o zonas con baja conectividad.

Además de esa alianza estratégica, la Diputación continúa apoyando directamente a los ayuntamientos con proyectos de conectividad que mejoran la vida diaria de la ciudadanía. Entre ellos destaca el reciente despliegue del proyecto 'Wifi Seguro' en todas las bibliotecas municipales de los municipios menores de 20.000 habitantes, garantizando un acceso seguro y de calidad en esos centros.

Ese esfuerzo se suma también al trabajo constante de interlocución que ha hecho Inpro con las operadoras de red para resolver incidencias con mayor rapidez, durante los episodios de temporales y borrascas de hace unas semanas. Es ahí donde la sociedad digital de la Diputación ha sumado otro paso decisivo, como es el estudio que se está llevando a cabo para integrar conexión satelital en la Red Tarsis.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de conectividad en los centros municipales, especialmente tras los ya citados cortes de conexión en municipios como El Saucejo, Los Molares o El Madroño.