Diputación de Sevilla invierte 1,8 millones en la reforma integral del Parque Central de Bomberos de Sanlúcar la Mayor

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha acudido este miércoles al Parque Central de Bomberos de Sanlúcar la Mayor para presentar a los profesionales adscritos al mismo el proyecto de reforma integral de las instalaciones.

En la exposición ha participado todo el equipo responsable, incluido el arquitecto redactor. Esta actuación supondrá una inversión de 1,8 millones de euros, financiados íntegramente por la Diputación de Sevilla, con un plazo de ejecución de doce meses. El área se había comprometido a tener el proyecto terminado y supervisado en septiembre y que entrara en contratación, explica en una nota de prensa.

Al respecto, saldrá a licitación próximamente, con el objetivo de que las obras puedan comenzar antes del verano. Las obras forman parte del compromiso de la Diputación para modernizar y mejorar las infraestructuras y equipos del sistema de bomberos en toda la provincia, incluido este parque, que entró en servicio en 2009 y presta cobertura, principalmente, a la comarca del Aljarafe, dentro del dispositivo provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento.

El proyecto contempla una renovación integral del edificio y de sus instalaciones básicas, con el objetivo de garantizar la operatividad del parque durante los próximos años y mejorar las condiciones para el desempeño de labores de emergencia y salvamento, asegurando mayor eficacia y seguridad tanto para los profesionales como para la ciudadanía.

Entre otras cosas, se actualizarán las redes eléctricas, climatización y ventilación, fontanería y saneamiento, pavimentos y revestimientos y se sustituirán carpinterías exteriores e interiores del parque. En el exterior, se construirán nuevas áreas de entrenamiento, con infraestructuras especialmente diseñadas para reforzar la preparación del personal en situaciones de emergencia.

El presupuesto incluye la dotación de nuevo equipamiento y mobiliario, tanto en áreas administrativas como en zonas de descanso y formación, lo que permitirá ofrecer unas condiciones de trabajo más cómodas y eficientes al personal del parque. En tanto que se ejecutan las obras, se está analizando dónde se trasladarán los efectivos y los equipos, una decisión técnico-operativa, atendiendo al funcionamiento del sistema de bomberos de la provincia, para la que se están barajando distintas opciones. También se ha consultado la opinión de los profesionales.

PLAN DE MEJORAS PARA FORTALECER EL CONSORCIO

La reforma se enmarca dentro del plan de mejoras que, con el objetivo de dar estabilidad y fortaleza al consorcio, avanzó el presidente de la Diputación, Javier Fernández. El citado plan incluye nuevas inversiones en vehículos, el incremento de efectivos y la modernización de parques en diversos municipios. En su visita a Sanlúcar la Mayor, Domínguez ha destacado la importancia de esta reforma para "garantizar un servicio de emergencias ágil, moderno y eficaz, que responda a las necesidades actuales y futuras de la provincia".

Asimismo, subrayó el compromiso de la Diputación con la seguridad y protección de todos los ciudadanos. Con esta inversión, el Parque de Bomberos de Sanlúcar se convertirá en un referente para la provincia, reforzando el sistema de emergencias y contribuyendo a la mejora de la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

La dotación del parque está integrada actualmente por 23 profesionales (16 bomberos, seis cabos, un cabo primero y un jefe de parque), con guardias de 24 horas. Entre los 14 vehículos titularidad de la Diputación asignados al parque, se incluye un Brazo Articulado-Escala (ABE). De acuerdo con el Plan de Actuación 2024, está situado en el Área Operativa Aljarafe, de la que forman parte también los parques de Mairena, Santiponce y Pilas, que atiende a 31 municipios.

AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES

Al margen de esta inversión, la Diputación tiene en marcha, con cargo al presupuesto de 2025, un programa de ayudas a 15 municipios que son titulares de parques de Bomberos integrantes en el Consorcio. Estas ayudas suman 1,4 millones de euros (la Diputación aportará más de 93.000 euros por parque) y permitirán la reforma y renovación del mobiliario de los parques de Arahal, Cantillana, Carmona, Écija, Estepa, El Ronquillo, La Rinconada, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna y Utrera.