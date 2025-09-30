Diputación de Sevilla muestra a los Puntos de Igualdad la atención psicológica a víctimas de violencia machista

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, desde su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha organizado en su sede provincial un encuentro de presentación entre los Puntos de Igualdad Municipal (PIM) y Cruz Roja, empresa a la que se le ha adjudicado la prestación del servicio público de atención psicológica individualizada y directa (Sapid) dirigido y coordinado por la Diputación y destinado a mujeres y menores a partir de 16 años víctimas de violencia machista.

Es una de las prestaciones que ofrecen los PIM en la provincia de Sevilla. A la reunión han asistido por parte de Cruz Roja las psicólogas profesionales, encargadas de la atención a las víctimas, y por parte de los PIM han acudido los equipos técnicos, es decir, asesoras jurídicas y agentes de Igualdad, informa en una nota de prensa.

La Diputación refuerza así su compromiso en la lucha por la Igualdad y contra la eliminación de la violencia machista. "Mientras siga existiendo la violencia contra las mujeres, como vemos cada día, las instituciones públicas tenemos el deber de continuar ofreciendo apoyo a las víctimas", ha señalado la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes.

La puesta en marcha de este servicio provincial tiene como objetivos el fomento de la recuperación integral y el bienestar psicoemocional; el apoyo para la recuperación completa y el bienestar emocional de las víctimas; la reparación de la autoestima; el entrenamiento en habilidades personales y sociales, y estímulo de la autonomía para que las víctimas desarrollen sus propios proyectos y actividades.

Asimismo, se persigue el aumento del conocimiento sobre el maltrato, el impulso de la toma de conciencia sobre el maltrato y sus consecuencias, proveer estrategias y recursos, dotar a las mujeres de herramientas para manejar los síntomas psicológicos derivados de la violencia, reducir riesgos de victimización secundaria, y minimizar la posibilidad de que las víctimas sufran una nueva agresión o trauma.