Diputación de Sevilla participa en la Hispacómic 2026 con una muestra dedicada a 'Bone' de Jeff Smith

Presentación de la exposición dedica a 'Bone' dentro de Hispacómic en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha participado este viernes en la inauguración oficial de 'Hispacómic, el Salón del Cómic Hispano Portugués', que celebra su tercera edición este 2026, hasta el domingo 15, con sede en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

La Diputación de Sevilla produce para esta edición, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, una exposición como homenaje a los clásicos dedicada a 'Bone', la obra maestra de Jeff Smith, autor estadounidense considerado figura indispensable del cómic independiente contemporáneo, que se mantendrá en la Real Fábrica de Artillería hasta el 5 de abril y que después empezará a girar por la provincia a través de los circuitos culturales de la Diputación.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, la muestra celebra la edición integral española de casi 1.400 páginas publicada recientemente por Astiberri, que recupera para el público de habla hispana esta épica epopeya, descrita como una mezcla contemporánea de la Ilíada y El Señor de los Anillos.

"Hispacómic es ya un referente para profesionales, creadores y amantes del cómic que, además, cuenta este año con una nutrida participación de autoras y autores sevillanos. La Diputación no podía faltar a este evento. Una institución que fue pionera en los años ochenta, impulsando y promoviendo la dignificación del cómic, considerado entonces un arte menor", ha señalado Fernández.

En esta línea, el próximo martes se celebra una cita en la Casa de la Provincia, donde la Diputación otorgará el primer Galardón Andrés Martínez de León, en honor al magnífico ilustrador de Coria del Río, y se inaugurará una exposición de fondos propios originales.

'BONE', GRAN NOVELA GRÁFICA DE LA ERA MODERNA

Con la exposición dedicada a 'Bone', la obra magna del autor estadounidense Jeff Smith, la Diputación de Sevilla realiza una apuesta por" una creación internacional que ha sido, al mismo tiempo, popular y exigente, accesible y ambiciosa, y que representa como pocas el potencial del cómic como patrimonio cultural global".

"Nuestra intención con esta muestra es muy ambiciosa: convertirla en una exposición que amplíe la manera en la que el público mira el cómic, no como un producto menor sino como una forma completa de cambiar el mundo", ha explicado Fernández.

Publicada originalmente entre 1991 y 2004, 'Bone' es una de las grandes novelas gráficas modernas. Su importancia dentro del cómic internacional no se explica solo por su calidad artística, sino por el modo en que transformó el ecosistema editorial y cultural de la historieta, al demostrar que una obre independiente podía sostener una narrativa larga, coherente, técnicamente impecable y con un público amplio. Fue un fenómeno cultural que abrió puertas y cambió percepciones.

Pero la relevancia de 'Bone' no se limita a su contexto industrial. Es una obra que también importa por su capacidad para romper fronteras culturales. Su estilo visual parte del cartoon clásico, con personajes de líneas sencillas, expresivas y casi infantiles, pero se inserta en una trama de fantasía épica que va ganando densidad a medida que avanza la historia.

El lector puede entrar en esta obra por el chiste y quedarse por la emoción, o empezar por la aventura y acabar atrapado por la dimensión moral del relato. Puede atraer a lectores veteranos, a nuevos públicos y también a familias.

En el contexto español, además, su trayectoria editorial ha sido variada: se ha publicado en formatos diferentes, lo que demuestra su capacidad de permanencia y su circulación sostenida a lo largo del tiempo. No es una moda: es un clásico contemporáneo. Con una exposición dedicada a esta obra, la Diputación está proponiendo una reflexión sobre el propio cómic como lenguaje internacional.

'Bone' es ideal para mostrar el proceso creativo. Es un cómic que se entiende "mirándolo": no es solo lectura, también es observación. Además, ofrece un enfoque pedagógico especialmente valioso porque permite hablar de narrativa, de ética, de comunidad y de crecimiento personal desde una historia de aventuras que trata temas universales desde el equilibrio.