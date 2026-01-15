Diputación de Sevilla patrocina el Campeonato de Andalucía de fútbol de selecciones provinciales infantiles y cadetes

Junta de gobierno de la Diputación, presidida por el presidente, Javier Fernández. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla patrocinará el Campeonato de Andalucía de fútbol de selecciones provinciales infantiles y cadetes, un torneo que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) para estas categorías en ámbito andaluz, cuya fase final tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en el Estadio Ciudad de Alcalá, de Alcalá de Guadaíra, y en el Estadio Miguel Román, de Dos Hermanas.

Así lo ha anunciado el presidente, Javier Fernández, tras el acuerdo adoptado en la Diputación por el equipo de gobierno, por el que la Institución aportará para esta esponsorización la cantidad de 36.300 euros, informa en una nota de prensa. "Se trata de un evento deportivo anual, que rota entre las ocho provincial andaluzas y que se ha convertido en el campeonato oficial más importante del fútbol base en Andalucía".

Esta edición 2026 tendrá lugar en Sevilla, provincia que ya no volverá a ser sede anfitriona hasta 2034. Según Fernández, "en la Diputación hemos querido implicarnos, porque es una oportunidad importante para sumar a la promoción de la práctica deportiva de nuestros niños y niñas. Hay consenso sobre los beneficios del deporte de cara a favorecer hábitos saludables pero también valores de igualdad y fairplay, que son esenciales en las etapas de integración social de las personas a estas edades, además de que el evento suponga un apoyo a los clubes de origen".

"Vamos a ver a los mejores futbolistas de cantera y hay que recordar que este torneo ha contado como representantes de sus provincias con jugadores que luego han sido grandes futbolistas, como Sergio Ramos, Joaquín, Jesús Navas o el recordado José Antonio Reyes. Por no hablar de su impacto como espectáculo, con una estimación de 9.500 personas que verán el evento al menos una vez, a los que se sumará un número considerable de menciones en medios y en redes sociales", ha añadido Fernández.

De su lado, Pedro Curtido, presidente de la RFAF se ha congratulado del acuerdo alcanzado con la Diputación para que "una de las grandes citas que congrega a lo mejor del fútbol base andaluz, a nivel de selecciones provinciales, tenga como escenario la provincia de Sevilla". "Gracias a la Diputación y a su presidente, por ir de la mano de la RFAF para el desarrollo de competiciones con un marcado acento universal, que aportan buen fútbol, talento, valores, convivencia y juego limpio", ha dicho.

Con respecto a la dinámica del Campeonato de Andalucía, que modifica como gran novedad su sistema de competición, se juegan en toda Andalucía, hasta el día 21 de enero, los 16 partidos de la fase previa con 16 selecciones --ocho por cada categoría--, que definirán a las ocho selecciones entre infantiles y cadetes que obtengan el billete para disputar la Final Four por el título y el tercer y cuarto puesto, los días 14 y 15 de marzo.

La presentación del torneo y el sorteo oficial se desarrollarán en el Patio de la Sede provincial, dado que la RFAF ha aceptado la invitación de Javier Fernández en este sentido.