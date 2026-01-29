Diputación de Sevilla pide a la Junta que "se implique de manera efectiva" tras la compra de Ayesa Digital

Imagen de la sede central de Ayesa en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción presentada por el grupo socialista en la que insta a la Junta de Andalucía a su implicación en el proceso de venta de Ayesa-Digital, para el mantenimiento del empleo y del tejido productivo en Andalucía. La propuesta ha contado con los votos favorables del PSOE y Con Andalucía, y el rechazo del PP y Vox.

La diputada de Concertación y portavoz de la moción por los socialistas, Marta Alonso Lappi, ha criticado el papel de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla por su "pasividad" tras el anuncio de la venta de la empresa.

"La Junta no puede limitarse a declaraciones vacias mientras reconoce que no tiene instrumentos para evitar que se vaya", ha afirmado a la par que ha destacado la "incertidumbre" de los trabajadores ante una posible pérdida de los empleos y la deslocalización de la compañía.

Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que "se implique de manera efectiva" para "retener el talento andaluz", asimismo también ha pedido que el ejecutivo andaluz "se siente" con los trabajadores. Alonso Lappi ha asegurado que el problema es "la pérdida de empleo que se forma en Sevilla y se tiene que ir".

"Esta moción va a favor de los trabajadores en un momento de incertidumbre. Andalucía y Sevilla tienen que tener voz cuando se toman decisiones estratégicas", ha señalado mientras ha pedido que se refuerce la colaboración público-privada con la compañía.

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Martín Torres, ha asegurado que la moción presentada por el PSOE es un texto que "no ofrece una solución real sino para atacar a la Junta y al Ayuntamiento de la ciudad".

Aunque ha compartido la preocupación de los trabajadores, ha indicado que la moción "confronta" y ha defendido que la no intervención estatal en las decisiones de las empresas.

"Creemos en una economía de mercado abierta donde el papel del gobierno debe ser de crear las condiciones para la actividad privada, no intervenir directamente", ha remarcado Torres.

En esta línea, se ha sumado el diputado de Vox, Rafael García, que ha defendido que "la participación de lo público en lo privado tiene que ser excepcional".

Por lo contrario, Francisco García Parejo de Con Andalucía, ha defendido el papel de las administraciones "a participar en el consejo de administración para evitar que se desmantele el tejido empresarial de la comunidad".