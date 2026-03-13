Diputación de Sevilla promociona la provincia en Miami e impulsa una conexión aérea con América

Viaje de una delegación de Prodetur a Miami para reforzar la promoción de la provincia y explorar una conectividad aérea con América. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de representantes empresariales turísticos de la provincia promovida por la Diputación, a través de Prodetur, está desarrollando en Miami (EEUU) una agenda de trabajo orientada a reforzar la presencia internacional del destino Sevilla y explorar nuevas oportunidades de conectividad aérea con Estados Unidos, primer mercado extranjero de pernoctaciones en la provincia.

Esta acción se enmarca en la estrategia de la institución provincial para impulsar conexiones aéreas directas con mercados de larga distancia, línea en la que se enmarca también el reciente viaje institucional a Montreal (Canadá), dirigido igualmente a analizar alternativas de conectividad transatlántica con Sevilla, destaca en una nota de prensa.

La agenda institucional y comercial en Miami, de apoyo al sector turístico de la provincia, y que se viene desarrollando desde el miércoles 11 y hasta este viernes, 13 de marzo, da continuidad, además, al trabajo iniciado el pasado año en esta ciudad estadounidense del sur de Florida y combina encuentros con aerolíneas, reuniones institucionales y acciones de promoción turística.

La delegación sevillana está encabezada por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, acompañado por representantes del sector turístico provincial y por empresas turísticas de la provincia que participan en esta acción de promoción internacional, entre ellos el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Javier Benítez; la gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Carmen Arjona; y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez.

REUNIONES CON AEROLÍNEAS

La primera jornada ha tenido como eje central un bloque de reuniones en el Miami International Airport, uno de los principales 'hubs' internacionales de Estados Unidos y puerta de acceso al mercado norteamericano y latinoamericano. Según datos del propio aeropuerto, Sevilla se encuentra en el 'Top 10' del crecimiento de pasajeros origen-destino entre el Aeropuerto Internacional de Miami y España, en el acumulado hasta julio de 2024 (aunque hagan escala en otros aeropuertos).

Concretamente, la demanda de pasajeros entre Miami y Sevilla experimenta el segundo mayor crecimiento, con un 18,2% desde 2013. En este contexto, Rodríguez Hans se ha reunido con el director del Miami International Airport, Ralph Cutié, y con otros responsables de este aeropuerto y de aerolíneas como American Airlines, Eastern Airlines y Omni Air International, esta última especializada en vuelos chárter, con el objetivo de presentar el potencial turístico y económico del destino Sevilla y analizar posibles vías de colaboración que permitan mejorar la conectividad aérea entre ambos territorios.

Estas reuniones han servido para trasladar a las compañías aéreas el interés institucional por reforzar la presencia de Sevilla en el mercado estadounidense y explorar las posibilidades de nuevas conexiones que faciliten el acceso de este visitante al destino. Rodríguez Hans ha subrayado que la conectividad aérea internacional es un "elemento clave para el desarrollo turístico y económico de la provincia de Sevilla".

"Dialogar directamente con aerolíneas y responsables aeroportuarios en un hub de referencia como Miami nos permite trasladar el potencial del destino y explorar oportunidades de colaboración que favorezcan la llegada de viajeros estadounidenses", ha añadido el vicepresidente de Prodetur, al tiempo que ha destacado que Estados Unidos es un "mercado estratégico para la provincia, tanto por su volumen de viajeros como por su alto gasto medio y la duración de sus estancias",

ENCUENTROS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES

La agenda de trabajo de la jornada del miércoles se completó con una serie de encuentros institucionales y empresariales destinados a reforzar las relaciones entre la provincia de Sevilla y el área de Miami. Entre ellos, destaca la reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Mujeres del condado de Miami-Dade (Women's Chamber of Commerce of Miami- Dade County), donde la delegación sevillana presentó las oportunidades de colaboración económica y turística entre ambos territorios.

Asimismo, visitaron la Freedom Tower, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y símbolo histórico de la presencia hispana en Miami, en la que el vicepresidente de Prodetur se reunió con María Dreyfus-Ulvert, representante de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Miami y con la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, encuentros en los que se abordaron posibles vías de cooperación cultural y turística.

Rodríguez Hans ha señalado que acciones como esta "permiten reforzar la presencia de Sevilla en uno de los mercados turísticos más importantes del mundo y abrir nuevas oportunidades para las empresas sevillanas".

La agenda de trabajo de este viaje promocional ha continuado este jueves con presentaciones del destino Sevilla ante operadores turísticos y profesionales del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), así como con encuentros con representantes del ámbito empresarial del área de Miami.

Para este viernes está prevista la presentación del destino en la Cámara de Comercio del Gran Miami (Greater Miami Chamber of Commerce), con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y turísticas entre ambos territorios.