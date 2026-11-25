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SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla se reúne en sesión plenaria este jueves, 26 de noviembre, con el foco puesto en las iniciativas que la Institución está desarrollando en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en colaboración también con las otras diputaciones andaluzas.

En este sentido, el Pleno va a ratificar el manifiesto de la campaña de las ocho diputaciones provinciales andaluzas para el 25 de noviembre.

Además, en el orden del día, consultado por Europa Press, figura la aprobación inicial de modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef).

En esta sesión plenaria se dará cuenta del informe de la Tesorería provincial sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de octubre.

Durante este Pleno no se presentarán mociones por parte de los grupos políticos integrantes de la Corporación, por acuerdo de sus portavoces, por la cercanía con la recta final de la campaña a las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y al Senado del 29 de noviembre.