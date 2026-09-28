Diputación de Sevilla recibe acreditación como Destino Oleoturístico por su oferta turística vinculada al olivar

Entrega en Jaén de la certificación 'Destino Oleoturístico' a la Diputación de Sevilla en un acto organizado por la Red Oleoturismo España. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha recibido el pasado fin de semana, en Jaén, la certificación que la acredita como Destino Oleoturístico, en un acto organizado por la Red Oleoturismo España en el marco de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Jaén Tierra Adentro 2026. Asimismo, ha recibido la acreditación el director del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, José Antonio Hidalgo, de manos de la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Lola Amo.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, Sevilla es uno de los nueve destinos que integran en la actualidad la Red Oleoturismo España, junto a Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Tarragona. En concreto, la certificación reconoce el trabajo desarrollado en cada territorio para estructurar su oferta, incorporar empresas y recursos al proyecto y avanzar en la creación de experiencias turísticas vinculadas al olivar, las almazaras, el AOVE, la aceituna de mesa, la gastronomía, el paisaje, la cultura y el patrimonio.

El proceso ha contado con la implicación de las administraciones provinciales, entidades gestoras, almazaras, explotaciones olivareras, alojamientos, restaurantes, museos, empresas de actividades y otros servicios turísticos, junto a recursos vinculados a las distintas expresiones de la cultura del olivo.

Con más de 350 recursos acreditados, Oleoturismo España dispone de una base significativa para avanzar en la configuración de una oferta turística de ámbito nacional, manteniendo al mismo tiempo la identidad y las características propias de cada territorio. Además, la certificación representa un "compromiso con la mejora continua de la oferta y con unos principios compartidos de calidad, autenticidad, sostenibilidad y vinculación con el territorio".

En este sentido, Oleoturismo España trabaja para convertir la cultura del olivo y de sus productos, especialmente el aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa, en una propuesta turística "capaz de generar nuevas oportunidades económicas y turísticas en los territorios productores".

Así, la iniciativa conecta el olivar, sus productos y su cultura con el paisaje, la gastronomía, el patrimonio y las personas que mantienen viva la tradición olivarera. La aceituna de mesa, de especial importancia en varios de los territorios participantes, "amplía las posibilidades de crear experiencias turísticas ligadas a esta cultura", y todo ello contribuye a "diversificar la actividad económica, fijar población y mantener un paisaje humanizado".

En contexto, Oleoturismo España ha formado parte del programa Experiencias Turismo España, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Por otra parte, la entrega de estas certificaciones ha sido uno de los hitos del encuentro de Oleoturismo España durante el pasado fin de semana, donde la red ha contado con un espacio expositivo propio en la Feria Jaén Tierra Adentro 2026, en el que los nueve destinos han presentado conjuntamente sus recursos y propuestas.

El otro hito ha sido la entrega de los segundos Premios Oleoturismo España, convocados por AEMO para reconocer iniciativas que destacan por su aportación al desarrollo y profesionalización del oleoturismo. Este año han recaído en empresas de las provincias de Cáceres, Jaén, Tarragona, Granada, en los ámbitos del emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad, el alojamiento temático, la gastronomía, las experiencias oleoturísticas y la almazara visitable.

En suma, la Diputación de Sevilla es socia fundadora de AEMO, cuya vicepresidencia segunda ocupa el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez. En la apuesta por esta red de valor en torno al olivar, Sevilla acogió el año pasado del primer Congreso 'Oleoturismo España', organizado por AEMO con el apoyo de la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, en cuyo marco se celebró la primera edición de los Premios Oleoturismo España.