Diputación de Sevilla recomienda a los pueblos suspender obras del PFEA como dicta el Servicio Público de Empleo Estatal

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recomendado a los responsables municipales la "suspensión" de las obras a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), "en consonancia con el articulado que rige el decreto estatal para el conjunto del país" y ante la crisis sanitaria originada por el Covid-19.

En un comunicado, el máximo responsable del organismo provincial ha destacado que "se trata de aportar cuantas medidas sean necesarias para proteger a la población, su seguridad y extremando todas las precauciones para quedarse en casa con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus".

Villalobos ha realizado este llamamiento "en concordancia" con el comunicado emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el que se expresa que "aquellas obras que no estén finalizadas en plazo podrán retomarse en nuevas ediciones del Plan y en ningún caso se van a rescindir anticipadamente los contratos ya en vigor que tiene este programa para las personas eventuales agrarias, que terminarán en las fechas estipuladas".

Desde la Diputación, "se aconseja que los ayuntamientos no realicen nuevas contrataciones; la decisión es competencia de cada consistorio". Con respecto a las corporaciones locales --en torno a 60-- que tienen suscrito con la Diputación un convenio de colaboración para la gestión de las obras PFEA, la recomendación es idéntica: "que no se realicen nuevas contrataciones y en el caso de que no se disponga de personas del PFEA, deberán cerrar y proteger las obras con medios propios, quedando paralizadas temporalmente, lo que debe comunicarse a las respectivas direcciones facultativas".

Además, la Diputación informa de que los trabajadores que han participado en la primera quincena de trabajo de marzo, en las obras de ese periodo, "no sufrirán especiales retrasos en el abono de las nóminas devengadas, ya que la gestión económica de la Diputación sigue funcionando con regularidad, y precisamente con esta fecha ya se han ordenado las transferencias a las respectivas entidades bancarias".

Por último, la Diputación prevé una tendencia progresiva a la suspensión de las obras PFEA, "al menos mientras las circunstancias actuales se mantengan y los objetivos de salud publica sigan aconsejándolo con la intensidad actual", añade el comunicado.