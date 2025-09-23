La Diputación de Sevilla reconoce "el buen hacer" de diez profesionales sevillanos en el Día Mundial del Turismo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través Prodetur y en colaboración con las organizaciones sindicales UGT y CCOO de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), entregarán este jueves los II Premios de Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, con estos galardones, la Diputación, UGT, CCOO y la CES quieren reconocer "la dedicación, el esfuerzo y la contribución sobresaliente", distinguiendo a aquellas personas "cuya labor, ética y profesionalidad han tenido un impacto significativo en el desarrollo, promoción, posicionamiento y sostenibilidad del turismo en la provincia".

Tal como se refleja en las bases de los galardones, el sector turístico, como actividad económica estratégica en el territorio, "requiere de profesionales comprometidos que no solo brinden un servicio excepcional, sino que también impulsen la innovación, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible".

Por ello, estos premios buscan "identificar y homenajear a aquellos que, con su talento y dedicación, han elevado los estándares del turismo de la provincia de Sevilla y han servido como modelos de excelencia y liderazgo".

El comunicado añade que con este reconocimiento se pretende "no solo celebrar los logros individuales, sino también inspirar a otros profesionales, fomentando una cultura de excelencia continua en el sector turístico".

Con ese enfoque, los galardonados en los II Premios de Turismo a la Excelencia de las Personas son el miembro del Departamento de Reservas del Hotel Silken Al-Ándalus, Carlos Manuel Expósito; los propietarios de la Pensión y Restaurante Manolo, de Fuentes de Andalucía, Loli Ruiz y Manolo Osuna; el camarero del Hotel Alcora, Guillermo Márquez; la jefa de RRHH del Hotel Colón, Manuela Sánchez y el director de Marketing de El Palacio Andaluz - Cruceros Torre del Oro, Rafael Blas.

Asimismo, han sido distinguidos la gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra, María Jiménez; el expresidente de la Asociación de Barman de Andalucía Occidental, Salvador Velázquez; la cicerone del Convento de la Encarnación de la Orden de la Merced, de Osuna, sor Luz Amparo Buitrago y el exdirector del Sevilla Congress Convention Bureau, Manuel Macías.

Los galardones honoríficos se entregarán durante la celebración de la Gala del 'Día Mundial del Turismo' que cada año celebra la Diputación y que, en esta ocasión, tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, en el Castillo de la Monclova, de Fuentes de Andalucía.