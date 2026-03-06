La Diputación de Sevilla refuerza su colaboración con el sector de la aceituna de mesa de la provincia

Reunión del diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, con representantes del sector de la aceituna de mesa de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido una serie de encuentros institucionales con representantes del sector de la aceituna de mesa de la provincia, que se suman a la colaboración que la Diputación de Sevilla ha desarrollado en el último año con el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla.

En esta ocasión, Domínguez ha sostenido sesiones de trabajo con el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello; el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, José María Penco; el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, Asemesa, Antonio de Mora, y con dos responsables de COAG, el secretario de Organización, José Manuel Márquez, y el representante de la entidad en el Consejo Regulador de la IGP de la Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla, Francisco Manuel Fernández.

"En la Diputación estamos en actitud de escucha de las demandas que se plantean desde las diferentes entidades que conforman un sector tan estrechamente unido a la provincia, que es un referente económico incuestionable, ya que Sevilla es la primera provincia productora de aceituna de mesa de España, con una concentración en torno al 60 por ciento de la producción total nacional", ha afirmado Domínguez en una nota remitida por la institución provincial.

En este sentido, Domínguez ha afirmado que la provincia es "líder en transformación y exportación" y ha destacado la "consiguiente generación de empleo en torno al sector, tanto en el campo como en la industria transformadora".

"El sector pasa por una coyuntura especialmente compleja, de incertidumbre por la incidencia sobre el mercado derivada de una situación geopolítica sobrevenida, a la que se suman los efectos de los aranceles impuestos desde Estados Unidos a los productos agrarios europeos. Lo que hemos querido transmitir a sus representantes es el apoyo de la Diputación y nuestro compromiso de colaboración institucional", ha concluido.