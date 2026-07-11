Diputación de Sevilla rehabilita las torres de la fachada de San Luis de los Franceses

Andamios colocados en una de las torres de San Luis para trabajos de restauración en el cuerpo bajo de la misma - EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla está interviniendo en los cuerpos bajos de las torres de la fachada del conjunto monumental de San Luis de los Franceses, del que es propietario, en el marco de un proyecto de restauración que comprende, además, la cúpula y el muro medianero del colegio de La Salle, con un presupuesto de licitación de 773.697,59 euros.

La actuación en las torres sigue el proceso de restauración completa de ambas, ya que en el año 2023 se intervino, por motivos de seguridad, sobre los cuerpos superiores debido a desprendimientos que hubo en el año 2018 en la torre sur. La empresa adjudicataria de la obra es Arcobeltia y Jacinto Pérez Elliott, el arquitecto jefe de los proyectos de la Diputación, con Iria Vilela, licenciada en restauración, como colaboradora en el citado proyecto de rehabilitación de las torres.

Desde que la antigua iglesia se abrió a las visitas en 2014, se han llevado a cabo trabajos de adaptación del Refectorio y Sala de Profundis como espacio expositivo.

El objetivo de esta iniciativa en su conjunto ha sido la eliminación de las filtraciones que se han venido detectando en la cúpula de la antigua iglesia de San Luis "que están dañando seriamente a los frescos y especialmente del tambor de arranque de la misma", según la memoria descriptiva, consultada por Europa Press.

Estas pinturas decorativas en el interior fueron realizadas por el pintor Domingo Martínez en el siglo XVIII para ornamentación de la iglesia y son parte del discurso iconográfico de todo el templo jesuita.

Una vez se elimine la fuente que vienen produciendo las humedades interiores se pretende igualmente restaurar la piel de tejas cerámicas que revisten la cúpula así como los elementos de fábrica de ladrillo visto y molduras y elementos decorativos de la misma.

En cuanto al exterior de la cúpula, presenta "suciedad superficial por contaminación ambiental y deterioro de piezas de cerámica vista en ladrillos y moldura; fisuras y desconchados en el vidriado; oxidación de elementos metálicos y existencia de vegetación en elementos de piedra, entre otras deficiencias".

El conjunto monumental de San Luis de los Franceses está formado por la iglesia, cripta, Capilla Doméstica y otras dependencias que conforman el edificio, conocidas por Antiguo Noviciado de San Luis. Tras la estancia de los jesuitas el uso más usual fue el de hospicio. Hoy, este BIC, que pasa por ser una de las joyas del Barroco en la ciudad, está destinado a fines culturales.