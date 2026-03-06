Diputación de Sevilla renueva su flota con 64 nuevos vehículos para prestar "mejores servicios" a los municipios

Algunos de los vehículos incorporados a la flota de Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha incorporado 64 nuevos vehículos a su parque móvil provincial, una inversión cercana a 1,8 millones de euros, destinada a reforzar la prestación de servicios en toda la provincia. La renovación se ha realizado mediante un sistema de 'renting' a cuatro años e incluye 57 turismos, 2 todoterrenos, 4 furgonetas mixtas y un 'furgón pax', que se adscribirán a las áreas de Cohesión Social, Cohesión Territorial, Servicios Supramunicipales y Régimen Interior.

En el acto de presentación, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha subrayado que esta renovación responde a una visión clara de la política local, porque se ha renovado "prácticamente el 80% de la flota, con lo que se da un paso adelante importante en este apartado, con vehículos que respetan el medio ambiente", informa el organismo provincial en una nota de prensa.

La nueva flota permitirá mejorar la movilidad del personal técnico y garantizar la atención directa a los ayuntamientos. "Es necesario contar con una flota solvente, que garantice la movilidad necesaria para prestar correctamente los servicios a los ayuntamientos", ha señalado el presidente, que ha añadido que los pueblos de la provincia de Sevilla "no se merecen otra cosa".

En este sentido, los 64 nuevos vehículos facilitarán la ejecución de "políticas clave" de la Diputación, como el Plan de Cohesión Social, los programas de inversión en carreteras e infraestructuras locales o las actuaciones en materia de agua y vivienda. "Se trata de hacer política en primera persona, sobre el terreno", ha insistido Fernández.

Asimismo, el presidente ha recordado que la institución "lleva años impulsando programas de renovación de flotas en los municipios, con más de 20 Meuro invertidos en los últimos años" y que ahora "era necesario actualizar también la de la propia Diputación para servir con calidad y excelencia a los Ayuntamientos", ha concluido.