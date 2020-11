La Diputación de Sevilla replica a Cs que el problema de la convocatoria 'LocalizaIn+' es el "retraso" de la Junta

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

En respuesta a la portavoz de Cs en la Diputación de Sevilla, Carmen Santa María, en relación a la convocatoria autonómica 'LocalizaIn+' para la dotación y modernización de espacios productivos y de innovación, en el que se urge a la Diputación a no renunciar a la misma, la institución provincial ha defendido que no sólo no ha renunciado a dicha convocatoria, sino que "el retraso producido, de más de un año y medio, es exclusivamente atribuible a la Agencia IDEA", que debería haber resuelto las solicitudes antes de marzo de 2019.

En este sentido, la Diputación de Sevilla quiere poner de manifiesto que ha cumplido "escrupulosamente" con los plazos y requisitos establecidos por la Agencia IDEA para concurrir a su convocatoria de subvenciones, dado que, por parte de la institución provincial, "siempre se ha apostado firmemente por utilizar las herramientas y los recursos disponibles que puedan redundar en el desarrollo empresarial de la provincia".

En esta línea, se insiste en que la Diputación "es puntual en el cumplimiento de las condiciones de cada convocatoria", a pesar, en este caso concreto, de "los retrasos injustificados y de la falta de comunicación por parte dicho organismo público" dependiente de la Junta de Andalucía. A este respecto, la institución provincial no puede hacer más que "responder en tiempo y forma a cuanto se le ha solicitado en cada momento".

Por último, a la solicitud por parte del grupo Cs a que la Diputación resuelva "de manera urgente" la citada convocatoria, señala la institución que la Diputación de Sevilla "no es, en ningún caso, la encargada de resolver las solicitudes presentadas a dicha convocatoria", sino que son la Agencia IDEA y su Consejo Rector, dependientes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, los organismos que deben resolver las solicitudes presentadas en 2018, y que desde entonces se encuentran "paralizadas sin justificación o motivos que se hayan comunicado formalmente a la institución provincial".

"En esta situación de falta de respuesta por parte de la Agencia IDEA a las solicitudes presentadas a dicha convocatoria se encuentran el resto de diputaciones andaluzas, algunas de las cuales comparten con la sevillana su preocupación por el retraso en la resolución. Una inquietud que comparten, asimismo, unas 330 empresas de 10 polígonos industriales de 10 municipios sevillanos (Aguadulce, Arahal, Fuentes de Andalucía, Isla Mayor, Los Molares, La Puebla de Cazalla, La Algaba, Aznalcázar, Lora del Río y Salteras), que están a la espera de esta necesaria inversión de dos millones".

"Se trata de una preocupación compartida que la Diputación ha trasladado al presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, al objeto de que, en representación de las empresas afectadas, ejerza presión ante el organismo competente", concluye la institución.