Diputación de Sevilla se reúne con el Ayuntamiento de Marchena para abordar mejoras en el servicio de bomberos

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de Marchena, María del Mar Moreno, en las instalaciones del Parque de Bomberos de la localidad.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, este parque es de titularidad municipal y no está formalmente integrado en el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia, aunque forma parte del sistema de bomberos de la provincia.

Por ello, el objetivo de esta reunión ha sido analizar aspectos de interés común y avanzar en posibles mejoras operativas y de infraestructura en este "servicio esencial para la ciudadanía". El diputado ha valorado de forma "muy positiva el compromiso firme de la alcaldesa por subsanar deficiencias y mejorar las instalaciones".

Durante el encuentro, se ha puesto en valor "la importancia estratégica del Parque Municipal de Bomberos de Marchena dentro del sistema provincial de bomberos".

Tanto el diputado como la alcaldesa han coincidido en "la necesidad de seguir reforzando la coordinación institucional y continuar apostando por la mejora de los medios técnicos y humanos, con el fin de garantizar una respuesta eficaz y profesional para la ciudadanía de Marchena y su entorno".

SE LEVANTA LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Por otra parte, el Domínguez ha confirmado que la Delegación Territorial de Empleo ha levantado la inmovilización sobre los nuevos vehículos adquiridos por la Diputación: una autoescala extensible (ABE), cuatro autoescalas automáticas y nuevos vehículos NBQ, en los que se han invertido 4,9 millones de euros.

La medida se acordó tras el accidente laboral, por la caída de un bombero de la plataforma de un vehículo dentro de un parque, el 18 de septiembre. La Diputación ha reiterado "su compromiso con la formación específica y obligatoria para el manejo de vehículos y plataformas y destaca la importancia de que estos equipos vuelvan a estar disponibles para emergencias".