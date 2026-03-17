Diputación de Sevilla se suma a la ampliación de Aerópolis como pieza clave para el desarrollo industrial y tecnológico

El presidente de la Diputación, junto a los agentes sociales, en la carta de adhesión al proyecto de ampliación de Aerópolis. - DIPUTACIÓN

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha rubricado este martes la carta de adhesión a 'Aerópolis II-Objetivo 100. Por el futuro industrial y tecnológico de La Rinconada y Andalucía', un documento con el que los agentes sociales, empresas del sector y el Ayuntamiento de La Rinconada están reclamando "pasos en firme" para la ampliación del parque empresarial Aerópolis, un "proyecto estratégico" para el desarrollo industrial y tecnológico de toda Andalucía, "que parte de un ecosistema que ya es una realidad de éxito sobre el territorio".

Fernández ha recordado que esta iniciativa se une a la Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó en el Parlamento andaluz por unanimidad en el mismo sentido. "Lo que queremos ahora es pedir plazos, celeridad y ponernos todos manos a la obra, a través de una comisión multilateral, donde esté la Junta como actor más importante con el resto de implicados, como el Ayuntamiento de La Rinconada, las empresas y los sindicatos", asegura en una nota de prensa.

"Es el momento de unir fuerzas, de actuar con planificación y celeridad para ofrecer certezas al sector que ya está en Aerópolis y que pide más espacio; para captar inversión y talento y garantizar empleo estable y de calidad en torno a un proyecto clave", ha añadido el mandatario provincial.

Al respecto, Javier Fernández ha señalado también que Aerópolis es "una historia de éxito", que conectó con 100 años de trayectoria de Sevilla en el sector de la aviación. Se trata de seguir apoyando este "gran polo aeroespacial", que incluso en etapas de crisis ha seguido dando cifras positivas de empleo y negocio, uniendo "la sinergia que nos puede generar el que Sevilla sea sede de la Agencia Aeroespacial Española".

"Aerópolis, con 90 empresas, con más de 5.000 empleados, con una cifra de negocio por encima de los 2.000 millones de euros, es una de las grandes apuestas que Sevilla tiene para el futuro", ha apostillado.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LA RINCONADA

El Ayuntamiento de La Rinconada tiene definido y clasificado en su planeamiento urbanístico el suelo para ampliación de Aerópolis II, entre 60 y 70 hectáreas, ha recordado, aunque ha incidido en que "esto no es un proyecto solo de Sevilla, ni siquiera un proyecto de Andalucía, porque también vamos a pedir al Gobierno de España que se fije en este gran polo aeroespacial que puede ser el sur de España".

Junto al presidente de la Diputación, han firmado la carta los secretarios generales de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; y de CCOO, Carlos Aristu: el secretario general de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), David Alva; y el vicepresidente de la Asociación de Jovenes Empresarios (AJE), Borja Sallago.

Asimismo, han respaldado la iniciativa la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) y Aero (Asociación de la Industria Auxiliar Aeronáutica de Sevilla), a través de Antonio Ramírez, vicepresidente y presidente, respectivamente; el clúster Andalucía Aeroespace, representado por Antonio Zafra; La Rinconada Global (Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Rinconada), con Francisco Prieto; y la teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega.

SECTOR EN EXPANSIÓN QUE RECLAMA SUELO

La campaña para pedir el desarrollo de Aerópolis II se produce cuando el sector aeroespacial atraviesa "una fase de expansión sin precedentes" en el ámbito civil, tecnológico y de defensa y cuando el actual parque Aerópolis está colmatado y no dispone de suelo para atender nuevas implantaciones.

Los firmantes de la carta instan a las administraciones competentes a activar los mecanismos necesarios para hacer posible, con carácter prioritario, el desarrollo de Aerópolis II y seguir apostando por este espacio de oportunidad para la industria y la provincia.

"Aerópolis ha demostrado durante más de dos décadas que es mucho más que un espacio de implantación empresarial. Es un ecosistema industrial y tecnológico avanzado, fruto de la colaboración entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil", se insiste en el documento.

El enclave ya alberga "una de las mayores concentraciones de empresas punteras del sector aeronáutico y aeroespacial en Europa" y gracias a este modelo se ha consolidado un entorno altamente especializado, generando miles de empleos cualificados y estables, se ha fortalecido la conexión entre universidad, formación profesional e industrial y se ha proyectado internacionalmente el nombre de Sevilla y su área metropolitana.

Aerópolis II representa la "continuidad de un modelo de éxito basado en la cooperación público- privada; la oportunidad de anticiparse al futuro; la garantía de mantener y ampliar empleo de la calidad y la consolidación de La Rinconada como eje central del tercer gran polo aeronáutico de Europa, junto a Toulouse y Hamburgo".