La Diputación de Sevilla y el tejido empresarial refuerzan la promoción de la provincia en 30 destinos

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha presentado el Plan de Acción de Promoción Turística 2026, un programa de actuaciones de promoción de la provincia en distintos destinos nacionales e internacionales, elaborado por la sociedad provincial en colaboración con las asociaciones empresariales del sector, y lo ha hecho durante la reunión de la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), celebrada este martes.

En concreto, las entidades a las que la Diputación ha solicitado colaboración para la elaboración de este Plan de Acción de Promoción Turística 'Destino Sevilla' 2026 son la Confederación Empresarial de Sevilla (CES); la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP); la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y la Asociación Andaluza de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC Andalucía), según informa la Diputación en una nota de prensa.

Asimismo, la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB. Cámara de Comercio); la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise); la Plataforma Sevillana de Empresas de Turismo, y el Skal Internacional de Sevilla también colaboran en la realización de dicho plan.

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, este Plan de Acción "refuerza un modelo de promoción turística construido desde la colaboración con el sector empresarial, que nos permite priorizar mercados estratégicos y diseñar acciones más eficaces y alineadas con la realidad del destino provincia". En este sentido, ha señalado que "la planificación para 2026 combina consolidación y diversificación, con una clara orientación a la rentabilidad turística y al equilibrio territorial".

El Plan de Acción de Promoción Turística 2026 contempla más de una veintena de actuaciones promocionales, entre presentaciones del destino, misiones comerciales y encuentros profesionales, desarrolladas de manera conjunta entre Prodetur y el tejido empresarial turístico de la provincia.

En el mercado nacional, el programa incluye acciones en alrededor de una decena de destinos, con especial atención a los principales mercados emisores de turistas hacia la provincia de Sevilla. En este ámbito, el citado plan prioriza comunidades como Andalucía, Madrid y Cataluña, "que concentran una parte muy significativa de las pernoctaciones, junto a otros mercados de interés estratégico como la Comunidad Valenciana y el País Vasco, donde se observa un potencial de crecimiento y desestacionalización".

ACCIONES EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Por lo que respecta al mercado internacional, el Plan de Acción 2026 prevé actuaciones en más de 15 destinos, con una clara orientación hacia mercados europeos consolidados, así como hacia otros mercados de larga distancia con capacidad de generación de demanda y mayor estancia media, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Japón o Corea del Sur.

La selección de estos destinos responde tanto a los datos de comportamiento turístico como a criterios de conectividad aérea y oportunidades detectadas por el sector empresarial. Según Rodríguez Hans, "el enfoque por mercados nos permite optimizar recursos y concentrar esfuerzos allí donde la provincia de Sevilla tiene mayores posibilidades de posicionamiento, sin renunciar a explorar nuevos nichos y segmentos de demanda".

BALANCE DE FITUR 2026

Durante la reunión de la Comisión de Turismo de la CES se realizó, igualmente, un balance de la participación de la provincia de Sevilla en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En este contexto, el vicepresidente de Prodetur ha declarado que, aunque la cita se vivió "en unas circunstancias muy diferentes a lo habitual" marcadas por los dramáticos acontecimientos derivados de los accidentes ferroviarios, la institución provincial quiso mantener su presencia en la feria con un planteamiento centrado en el acompañamiento y el apoyo al tejido turístico provincial".

De este modo, desde la Diputación se ha respaldado la participación de aquellos municipios y empresas que decidieron estar presentes en Fitur, la principal feria de turismo de España y una de las más relevantes del sector a nivel internacional.

En este sentido, fueron más de 15 las presentaciones de destinos y productos o servicios las que se desarrollaron en el stand de la provincia. En este marco, el personal técnico de Prodetur desarrolló una agenda de cerca de 30 encuentros profesionales con agencias de viajes, turoperadores, consultoras y empresas de servicios turísticos, así como con oficinas de turismo en el extranjero, entidades y asociaciones, plataformas digitales y medios de comunicación, entre otros, al objeto de generar contactos y abrir vías de colaboración.

CONECTIVIDAD AÉREA

Un aspecto estratégico destacado por Rodríguez Hans durante Fitur 2026 ha sido la necesidad de que el aeropuerto de Sevilla cuente con un vuelo trasatlántico directo. Según sus declaraciones, el objetivo para 2027 es que Sevilla pueda cruzar el Atlántico con conectividad directa con mercados como Estados Unidos o Canadá, "lo que abriría nuevas oportunidades para el turismo internacional y el incremento de la estancia media".

En esta línea, el vicepresidente de Prodetur se reunió en el stand de la provincia con el director de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Miami, Emir Pineda, dentro de la línea de trabajo para lograr una conectividad que se plantea como clave entre los dos territorios. Tras desarrollar la Diputación en 2025 una misión comercial en Miami, se constata la importancia "de seguir trabajando en la conexión directa", ha señalado Rodríguez Hans, que se muestra "muy confiado" en avanzar en este objetivo.