La diseñadora Pilar Vera asegura que su Medalla de Andalucía es un "reconocimiento a la moda flamenca"

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora sevillana de modas Pilar Vera, Medalla de Andalucía en este 2022, se ha mostrado este martes "muy emocionada y agradecida a la Junta" por este "reconocimiento a mi persona, que es extensivo a todo el sector de la moda flamenca, que bastante ha sufrido durante la pandemia".

En declaraciones a Europa Press, la también presidenta de la asociación Mof&Art, que lleva cuatro décadas consagrada a la creación flamenca, en cuya renovación y actualización ha jugado un papel protagonista, ha reconocido que la noticia le cogió por sorpresa y que "para nada podía imaginar" que le llamarían para comunicarle que iba a recibir la citada Medalla.

"No se me había pasado por la imaginación que pudieran distinguirme con esta Medalla. No tenía idea de por qué el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quería hablar conmigo. Pensé que sería para abordar algún proyecto dirigido a impulsar al sector", ha añadido.

Asimismo, la diseñadora espera que el hecho de que estos días se hable de moda flamenca, "de un sector que tan mal lo ha pasado en la pandemia, que no ha salido a las calles ni ha podido vender sus trajes", es algo muy beneficioso, que servirá para "visibilizarlo aún más".

"Aún no me ha dado tiempo responder a las felicitaciones que me van llegando porque no he tenido operativo esta mañana el teléfono. He trabajado como cualquier otro día, inmersa en varias reuniones", ha reconocido la diseñadora, que se ha mostrado muy feliz con la obtención del galardón.

En la concesión de la Medalla, la Junta de Andalucía ha tenido en cuenta la calidad, el diseño y la innovación de Pilar Vera, "claves de su filosofía creativa", siempre, según sus propias palabras, "desde el respeto a la tradición y a la esencia del traje y la moda flamenca".

Nacida en Sevilla, heredó la pasión por la moda de su madre, la costurera Milagros Román, de quien aprendió los primeros cortes y las características esenciales de los tejidos. El primer traje de flamenca que diseñó fue para sí misma. El éxito inicial entre sus amistades y conocidos la animó a crear una pequeña empresa que, con el tiempo y grandes dosis de esfuerzo y creatividad, se convirtió en una de las principales firmas de moda flamenca de Andalucía.

Desde su taller familiar en Umbrete (Sevilla), su enorme creatividad ha viajado hasta muchos países, desde el Reino Unido a Japón. Uno de sus encargos más especiales lo recibió del empresario inglés Philip Green, dueño de Topshop, que le pidió 200 vestidos para la fiesta temática que tenía previsto celebrar en Cancún (México).

Han vestido sus vestidos mujeres como la actriz Paz Vega, las modelos Nati Abascal, Kate Moss, Naomi Campbell, Raquel Revuelta, María José Suárez, Eva González, Juncal Rivero y Rocío Martín, las periodistas María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana y la directora de Vogue USA.

Las creaciones de la firma, habituales en pasarelas como el Salón de la Moda Flamenca de Sevilla (Simof) se han ido extendiendo a otros ámbitos de la moda flamenca, como los accesorios --peinas, flores, mantones o pendientes--, pero también camisas y zapatos, que, sin dejar de ser fiel a la tradición, beben de numerosas fuentes de inspiración, desde la moda india a la caribeña.