Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido de este sábado entre Sevilla y Osasuna

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, seguridad y movilidad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán, este sábado, 8 de noviembre a partir de las 16,15 horas, el Sevilla Fútbol Club y el Club Atlético Osasuna en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Tussam reforzará reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido. Las líneas que verán incrementado su servicio por Nervión serán la C1, C2, 5, 27, 28, 29, la LN Línea Norte y TB1. Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo varios autobuses vacíos de cada una de las líneas, esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

La línea TB1, Tranvibus, conectará de manera rápida, Sevilla Este y San Pablo con el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tanto a la entrada como a la salida del partido, contribuyendo a mejorar el servicio de transporte público a este tipo de eventos.

El dispositivo por parte de Policía Local activará los cortes de tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán cuando la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 13,00 horas. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sánchez Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad. La activación del dispositivo conjunto con Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 13,00 horas.

Lipasam contará con 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo rojiblanco se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio. Transitando el barrio sevillano de Nervión.

Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados nervionenses.