El Distrito Bellavista-La Palmera aprueba cinco medidas antibotellón propuestas por la AVV Puerto de Sevilla

Archivo - Estado en el que ha amanecido el Parque del Guadaíra tras un botellón. - @DISTRITO102 - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera, ha aprobado este martes una moción impulsada por la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla para frenar el botellón crónico y sus perjuicios en el barrio del Sector Sur.

Según ha detallado la Asociación en una nota de prensa, durante el debate, el grupo Popular pidió votar por separado las 5 medidas propuestas, a lo que no se opuso el representante de la Asociación, Diego de Caralt y que propició la aprobación de todas ellas por unanimidad, salvo la referente a "alumbrado, videovigilancia de las calles y refuerzo de la zona con más contenedores para vidrio, plásticos y envases", que recibió la abstención del PP.

Las otras medidas aprobadas han recogido "limpieza diaria, siete días a la semana, con retirada completa de residuos antes de las 8,30 de la mañana"; "presencia policial disuasoria entre las 22,00 y las 3,00 horas, actuando sobre los botellones, los equipos de sonido y las conductas incívicas"; "aplicación efectiva del régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 300 euros por infracciones de la normativa antibotellón y los 600 o 750 euros por perturbaciones acústicas".

Así como la realización de una auditoría independiente que permita comprobar si las frecuencias de paso y servicios de Lipasam realmente están siendo efectivas, orientada a evaluar la eficiencia real del servicio en el Sector Sur, para así poder subsanar las fallas, carencias y puntos débiles de dicho servicio en dicho barrio.

Además, se ha solicitado la coordinación y cooperación, de forma efectiva, entre Distrito, Policía Local, Lipasam, las áreas municipales competentes y la AAVV, ante la gravedad del problema, para defender la necesidad de la participación real ciudadana en los problemas de sus barrios, en cooperación con las diferentes instituciones y servicios municipales.

CONCENTRACIÓN PREVIA

Previo al inicio de la sesión fijada a las 18,00 horas, los residentes "visibilizaron su hartazgo" con una concentración simbólica desde las 17,30 en la misma puerta del Distrito, ubicada en la Avenida de Jerez, 61. Durante la misma, la asociación criticó el "deterioro extremo" del espacio público y "aportó pruebas concluyentes ante los representantes políticos", mediante un dossier de 175 páginas con fotografías de calles del barrio afectadas por los botellones.

En este sentido, el portavoz vecinal, Diego de Caralt, señaló el coste de limpiar los 5.000 kilos de basura que el propio servicio municipal recoge cada fin de semana tras los botellones, evidenciando que "no se está haciendo nada para evitar el botellón", simplemente se trata de "ocultar" su existencia al día siguiente.

Asimismo, la moción también ha documentado que los niveles de ruido nocturno superan sistemáticamente el límite legal de 45 dBA fijado para las áreas residenciales.

Adicionalmente, la asociación ha afeado la actual postura del alcalde, José Luis Sanz, tras sus declaraciones recientes en un programa de radio, donde "evidenció una normalización de la actividad ilegal del botellón" y tendió a "justificar la incapacidad de la administración" frente a este problema.

Más allá de la iniciativa de la AAVV Puerto de Sevilla, otras entidades del Distrito Bellavista-La Palmera han presentado mociones en la misma dirección durante la jornada, evidenciando que se trata de una problemática que afecta a "múltiples sectores del distrito".