Archivo - Imágenes del alumbrado navideño de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la ampliación del contrato del servicio de instalación de iluminaciones navideñas a petición de los Distritos, de manera que a los 1.997.780 euros firmados en agosto de 2025 se le han sumado 130.260 euros adicionales.

Según han confirmado fuentes municipales, el contrato del servicio firmado con Elecfes Iluminación permite hasta dos prórrogas de un año de duración cada una, ante lo que encontrándose en ejecución la primera prórroga, el responsable del contrato emitió un informe de fecha 20 de octubre de 2026, en el que solicitaba la modificación convencional del contrato al objeto de atender a las peticiones de los distritos.

Por parte de los Distritos, se ha solicitado la modificación del número de motivos o de sus tipos en calles donde originalmente se proyectaba alumbrado navideño o dotar de alumbrado navideño a calles que originalmente no se había proyectado que tuviesen alumbrado navideño en el servicio original en aras de atender las demandas vecinales y fomentar la economía del comercio local, para lo que se han utilizado unidades de motivos ya existentes en el PPT del servicio original. De esta manera, el alumbrado navideño llegará este año a Sevilla con más de 9,2 millones de leds repartidas por 316 calles y plazas de la ciudad, 12 más que el año pasado, consiguiendo así la mayor iluminación navideña de la historia de Sevilla. En total se instalarán 3.151 unidades de motivos navideños.

EL CENTRO ILUMINADO POR GIRALDILLOS

Como ya se hiciera la pasada navidad, la Avenida de la Constitución contará con elementos decorativos de suelo; para ello ya se han instalado algunas de las 32 nuevas figuras volumétricas luminosas de 6,50 metros de altura sobre una tarima de madera con un diseño exclusivo inspirado en la escultura del Giraldillo en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González.

Asimismo, se sumarán 17 nuevos motivos luminosos transversales que recordarán a las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, y 42 nuevos motivos sobre farolas que imitarán estrellas fugaces.

En esta línea, en la Avenida de Roma, a los pies del Palacio de San Telmo, se instalará un belén luminoso compuesto por 15 figuras volumétricas sobre tarimas de madera, con alturas de entre cuatro y nueve metros. Además del misterio y los Reyes Magos, se añadirán siete figuras de nueva creación.

Por su parte, la Plaza de San Francisco acogerá un video mapping cultural de quince minutos de duración que, para este año, narrará la historia de la Casa Consistorial como un organismo vivo que respira, recuerda, se transforma y renace, y destaca efemérides de la ciudad, que contará con efectos generales como la generación de nieve y contará con seis pases diarios, entre las 18,30 y las 22,15 horas.

12 NUEVAS CALLES ILUMINADAS

El encendido navideño en Sevilla será el 27 de noviembre a manos de Leo, el niño con Piel de Mariposa, que inaugurará un alumbrado que este año alcanzará este año a 316 calles, de las que 12 son nuevas.

Las nuevas calles que contarán con iluminación navideña esta Navidad serán la Plaza de la Alianza, Resolana, Avda. Sanchez Pizjuan-Venta de los Gatos, Avenida de la Oliva, Dr. Pedro Castro, Candelilla, Nuestra Señora de los Dolores, Parque Cerro Amate, Puerto del Suspiro, Puerto de Portalet, Puerto de Zegri y Alfonso de Orleans y Borbón.

Además de la Avenida de la Constitución, se instalarán motivos de nueva creación en Sierpes, Tetuán, Velázquez, Asunción, la Plaza del Salvador y los puentes de Isabel II, San Telmo y los Remedios. En Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII y la Plaza del Salvador.

Entre estos, 30 motivos de nueva creación serán los correspondientes a los tres diseños ganadores del segundo concurso de diseños de motivos navideños en el que han participado menores de entre 10 y 16 años de centros escolares de la ciudad.

Igualmente, los conos luminosos se mantienen en las mismas ubicaciones que en años anteriores: Plaza Nueva, Puerta de Jerez, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Marcos, Santa Justa, Avenida de la Barzola, Puerta de la Barqueta, Plaza de Cuba, glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, Glorieta Forja XXI, Glorieta de los Merinales y Avenida Emilio Lemos. La única excepción es el del Parque Flores, que este año se instalará en la Avenida Cortijo de las Casillas.

La iluminación navideña de Sevilla, junto con el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco, estará operativa desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero, ambos inclusive, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la programación navideña de la ciudad.

El alumbrado navideño permanecerá encendido diariamente en horario de 18,30 a 01,00. Como excepción, durante la Nochevieja, la iluminación se mantendrá hasta las 08,00 horas del 1 de enero, por lo que el horario de encendido será de 18,30 a 08,00.