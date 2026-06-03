El DJ Carlos Jean abrirá la velada de Icónica Sevilla Fest protagonizada por Jamiroquai el próximo 16 de julio

Archivo - Imagen de archivo de Festival Icónica en la Plaza de España. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Icónica Sevilla Fest ha confirmado que el productor, compositor y DJ, Carlos Jean se incorpora a su programación para abrir la velada protagonizada por Jamiroquai el próximo 16 de julio en la Plaza de España.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, con esta incorporación, "refuerza el carácter festivo y bailable" de una jornada concebida para "celebrar la música en todas sus vertientes".

En este sentido, la presencia de Carlos Jean servirá para "calentar motores" antes de la llegada al escenario de "una de las bandas más influyentes de las últimas décadas", del acid jazz, el funk y la música dance.

Productor, compositor y DJ, ha desarrollado una trayectoria que conecta la creación musical, el audiovisual y los directos bajo una visión propia que él mismo define como "Arquitectura Sonora", una forma de construir experiencias a través del sonido combinando técnica, emoción y creatividad.

Asimismo, a lo largo de más de dos décadas de carrera, ha trabajado con algunos artistas, ha compuesto bandas sonoras para cine, documentales y series --obteniendo tres nominaciones a los Premios Goya-- y ha sido reconocido con varias nominaciones a los Grammy por su labor como productor.

Como DJ, ha recorrido escenarios de todo el mundo y ha recibido un Premio Ondas, consolidándose como "una de las referencias de la música electrónica en España". Su actividad se extiende también al ámbito de las marcas y las experiencias culturales, donde desarrolla proyectos de estrategia e identidad musical.

Una trayectoria multidisciplinar que lo ha convertido en "una de las personalidades más influyentes de la industria musical española", capaz de conectar diferentes lenguajes artísticos a través del sonido.

Su actuación en Icónica ofrecerá al público una sesión en la que confluirán ritmos electrónicos, sonidos contemporáneos y una selección musical "pensada para acompañar una de las grandes citas del verano".

Tras su paso por cabina, llegará el turno de Jamiroquai, la banda liderada por Jay Kay que ha vendido más de 27 millones de discos en todo el mundo y que ha firmado algunos de los "himnos" más reconocibles de la música de baile de las últimas décadas, como 'Virtual Insanity', 'Cosmic Girl', 'Canned Heat' o 'Little L'.