Don Omar convierte Sevilla en la capital del reguetón con todas las entradas agotadas

Archivo - El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones - CEDIDO POR COOK MUSIC FEST - Archivo

Greeicy abrió la noche, seguida por Farruko, que culminó con fuegos artificiales al son de 'Bandoleros' SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Don Omar ha convertido este sábado Sevilla en la capital del reguetón con todas las entradas agotadas y un concierto en el que ha repasado más de dos décadas de éxitos, desde 'Dale Don Dale' hasta 'Danza Kuduro', antes de despedirse con 'Bandoleros' y un espectáculo de fuegos artificiales.

El puertorriqueño ha sido el encargado de cerrar una noche dedicada a la música latina que ha comenzado con la actuación de la colombiana Greeicy y ha continuado con Farruko, antes de dar paso al último concierto de la jornada.

Don Omar ha comenzado puntual y directamente con 'Dale Don Dale', uno de los temas más reconocidos de sus primeros años de carrera, para pedir inmediatamente "bulla" al público sevillano y continuar sin apenas pausa con 'Repórtense', 'Hasta abajo' y 'Guaya guaya'.

El artista ha planteado el concierto como un recorrido por los temas que lo convirtieron en una de las principales figuras del reguetón y que, más de dos décadas después de su lanzamiento, han seguido siendo coreados por los asistentes desde sus primeros acordes.

Tras interpretar 'Dile' y 'Cuéntale', Don Omar se ha dirigido por primera vez de forma más extensa al público para agradecer la acogida recibida en Sevilla. "Qué honor estar aquí. Guau. Cuando ustedes se cansen, me lo dicen y nos vamos", ha bromeado ante la respuesta de los asistentes.

Antes de la actuación de Don Omar, Greeicy ha sido la encargada de abrir la programación musical de la noche en Sevilla. La artista colombiana ha inaugurado un cartel que ha continuado posteriormente con Farruko y que ha tenido al puertorriqueño como encargado del cierre.

La presencia de Greeicy no se ha limitado a su propio concierto, ya que la cantante ha regresado posteriormente al escenario durante la actuación de Farruko para interpretar junto a él una canción, uno de los encuentros entre artistas que ha dejado la jornada antes de la salida de Don Omar.

VEINTE AÑOS DE 'POBRE DIABLA' EN ESPAÑA

Uno de los momentos centrales de la actuación ha llegado antes de 'Pobre diabla', cuando Don Omar ha recordado la primera ocasión en la que interpretó esta canción en España.

"La primera vez que canté esta canción en suelo español fue veinte años atrás, con menos personas. Si Sevilla me acompaña, hoy lo hacemos histórico", ha afirmado antes de comenzar uno de los temas más coreados de la noche.

El repertorio ha continuado con 'Mayor que yo' y una combinación de 'Baila morena' y 'Amor de colegio', a las que han seguido 'Ayer la vi', 'Salió el sol', 'Belly danza' y 'Ojitos chiquitos'.

La actuación ha estado protagonizada principalmente por los éxitos publicados durante las primeras etapas de su carrera, que han convivido con canciones posteriores y con temas de sonido más electrónico como 'Virtual diva' y 'Sexy robótica'.

Antes de interpretar 'Ella y yo', grabada originalmente junto al grupo Aventura, Don Omar ha preguntado al público sevillano si conocía la canción. Los asistentes han respondido cantando las diferentes partes de uno de los temas más populares de su trayectoria.

"AQUÍ EN ESPAÑA TODOS SOMOS LATINOS"

El cantante también ha aprovechado uno de los descansos para dirigirse a las diferentes comunidades latinoamericanas presentes y reivindicar la diversidad y la identidad compartida por quienes viven en España.

"Mis hermanos en Venezuela son venezolanos, mis hermanos de Cuba son cubanos, pero aquí en España todos somos latinos", ha manifestado Don Omar.

El artista ha señalado que "lo más bonito de la diversidad se hizo con una bandera" y que esta se encuentra marcada por "los colores de una bandera", mientras entre el público podían verse enseñas de distintos países.

"Bendice el suelo que te bendice hoy", ha añadido antes de pedir "una bulla" a quienes se sintieran orgullosos de ser latinos esa noche en Sevilla, una petición que ha recibido una amplia respuesta por parte de los asistentes.

Tras esta intervención, Don Omar ha afrontado el tramo final del espectáculo con 'Conteo', 'Taboo' y 'Hasta que salga el sol', antes de interpretar 'Danza Kuduro', uno de sus mayores éxitos internacionales y uno de los momentos de mayor participación del público.

El cantante se ha presentado durante la actuación por su nombre, William Omar, y ha atribuido al apoyo de sus seguidores la construcción del personaje artístico que lo ha acompañado durante más de veinte años.

"Mi nombre es William Omar y hoy soy Don Omar gracias a todos ustedes", ha afirmado, una presentación que ha recuperado nuevamente justo antes de afrontar la última canción.

'Bandoleros' ha sido el tema elegido para cerrar el concierto. Durante su interpretación, los fuegos artificiales han iluminado el recinto y han puesto fin a una jornada que había comenzado con Greeicy, había continuado con Farruko y ha culminado con el repaso de Don Omar a algunos de los principales himnos de la historia del reguetón.