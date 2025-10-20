La DOP Estepa abre su campaña de aceite de oliva virgen extra 2025-26 marcada por la "incertidumbre" meteorológica

ESTEPA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Estepa ha anunciado este lunes, 20 de octubre, el inicio de la nueva campaña de producción de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 2025/2026, en un contexto "marcado por las condiciones climáticas y la firme apuesta del territorio por mantener los más altos estándares de calidad".

Así lo pone de relieve un comunicado difundido desde la DOP Estepa en el que se recuerda que, según los datos comunicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la previsión nacional de producción de aceite de oliva para la campaña 2025/2026 se sitúa "en torno a 1.380.000 toneladas", una cifra "ligeramente inferior" a la registrada en la campaña anterior, cuando se alcanzaron 1.419.130 toneladas de aceite de oliva.

En el territorio amparado por la DOP Estepa, que abarca 14 municipios, más de 50.000 hectáreas y 8 millones de olivos de variedades como hojiblanca, arbequina, manzanilla, picual y lechín, la previsión de producción de aceite de oliva se sitúa "entre los 25 millones de kilos en el escenario más pesimista, y 35 millones de kilos de aceite en el más optimista, siempre y cuando acompañe las lluvias y la climatología", apostillan desde la denominación de origen.

El secretario de la DOP Estepa, Moisés Caballero, ha manifestado que "arrancamos una campaña en la que, pese a la incertidumbre climática, mantenemos intacto nuestro compromiso con la excelencia".

Además, ha valorado que "la pasada campaña concluyó con una gran noticia", la de "ser reconocidos por la OCU como el mejor aceite de oliva virgen extra de España, un reconocimiento que refuerza nuestra convicción de que, incluso en los años más difíciles, la calidad sigue siendo el sello que define a la Denominación de Origen Estepa", según ha sentenciado.

Según añaden desde el sello de calidad, el inicio de la campaña oleícola supone también "un revulsivo económico y social para el territorio, con más de 250.000 jornales generados solo en el campo y una aportación de más de 225 millones de euros anuales".

Desde la DOP Estepa se reivindican como "referente en investigación y buenas prácticas en el olivar", gracias a proyectos como 'Indibio Olivar', 'Fenoliva' o 'C-Olivar', "centrados en mejorar la biodiversidad, reducir la erosión de los suelos y analizar los compuestos fenólicos que definen la calidad del aceite de oliva virgen extra".

"La Denominación de Origen Estepa es la DOP con mayor presencia en trabajos de investigación publicados, lo que demuestra nuestra implicación por un futuro más sostenible en el olivar", ha añadido Moisés Caballero.

Entre los "factores que diferencian al territorio amparado por la DOP Estepa" destacan que "el 100% de la producción se realiza bajo técnicas sostenibles, mediante producción ecológica e integrada; más del 90% del aceite elaborado se clasifica campaña tras campaña como aceite de oliva virgen extra, un hito único en zonas olivareras de su tamaño", y "la mayor diversidad de tipos de AOVE protegidos por la Unión Europea, lo que permite atender la demanda de distintos perfiles de consumidores y mercados internacionales".

Finalmente, desde la DOP Estepa han querido dejar claro que encaran esta nueva campaña "reafirmando su propósito de seguir liderando la calidad y la sostenibilidad en el sector, y fieles" a "mantener el prestigio internacional que caracteriza a la comarca".