La DOP Estepa cierra campaña tras producir 38 millones de kilos de aceite de oliva, más del 80% virgen extra

Producción de aceite de oliva. - DO ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Estepa ha dado por finalizada su campaña con una producción total de 38 millones de kilos de aceite de oliva, de los cuales más del 80% corresponde a la categoría virgen extra.

Así lo ha dado a conocer este martes en un comunicado esta denominación de origen integrada por 14 municipios y 19 cooperativas, y cuyo secretario, Moisés Caballero, ha valorado dicha campaña como "buena y positiva en líneas generales", a pesar de que ha estado marcada por "una climatología adversa, que ha provocado numerosos daños en muchos olivares, provocando una ligera merma en la producción y calidades".

En este sentido, ha destacado "el esfuerzo del sector para sobreponerse a las dificultades y garantizar la calidad del producto final", así como ha subrayado que desde la DOP Estepa "se sigue apostando por la calidad, pero también por la cantidad, consolidando un modelo productivo que combina excelencia y capacidad, permitiendo responder a las demandas del mercado sin renunciar al prestigio del virgen extra certificado".

"Nuestros aceites son excelentes organolépticamente y están al alcance de los consumidores en los lineales de los supermercados", ha añadido el secretario de la DOP Estepa, denominación desde la que, además, han valorado que la campaña "ya ha comenzado a dar sus frutos con importantes premios".

Así, los aceites amparados por la DOP Estepa han destacado en los Premios Diputación de Sevilla 2025/2026, donde, según reivindican desde el propio sello de calidad, han logrado los "principales galardones", incluyendo el mejor AOVE --aceite de oliva virgen extra-- de la provincia y mejor AOVE ecológico.

Además, en los Premios Expoliva logró hacerse con el premio 'Mejor Envasador', mientras que, a nivel internacional, la DOP Estepa ha sido distinguida recientemente con el Galardón de Oro de la CIPE (China International Geographical Indications Products Expo), "uno de los certámenes más importantes del mercado asiático para productos con calidad diferenciada, lo que refuerza su proyección global y prestigio en mercados internacionales", según valoran desde este sello calidad.

Así, desde la Denominación de Origen Estepa concluyen reivindicando que han reafirmado "su posición como uno de los principales referentes del sector oleícola, combinando tradición, innovación y un firme compromiso con la excelencia".