La Doppelbock de Cervezas Gran Vía y la torta de Aceite con Canela de Inés Rosales se alían para estas fechas

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Cervezas Gran Vía ha presentado este miércoles su nueva Doppelbock de edición limitada, una cerveza de temporada para disfrutar durante los meses más fríos del año. Una propuesta que llega acompañada de una colaboración con la marca, también sevillana, Inés Rosales.

La compañía recomienda un maridaje con su Torta de Aceita con Canela para "una experiencia gastronómica cálida y evocadora", según una nota de ambas empresas.

La Gran Vía Doppelbock es una cerveza de baja fermentación elaborada con agua, malta de cebada (Pilsen, Munich y Caramelo) y una selección de lúpulos Herkules y Mandarina Bavaria. Su carácter maltoso, con notas de miel, caramelo y toffee, y su equilibrio en boca "la convierten en una cerveza elegante y compleja, ideal para acompañar los días fríos del invierno".

Por su parte, la Torta de Aceite con Canela, "con su aroma especiado y su delicado toque tostado, armoniza a la perfección con los matices de la Doppelbock, realzando su dulzor elegante y su fondo maltoso".

La Doppelbock Edición Limitada estará disponible durante los meses de invierno en la tienda online de Cervezas Gran Vía y puntos de venta oficial, hasta agotar existencias.

Cervezas Gran Vía recibió en 2024 el sello de calidad IFS Progress Food, siendo la primera cervecera andaluza en conseguirlo. Asimismo su cerveza Lager, fue premiada por el Oro en el Barcelona Beer Challenge en 2024, una cerveza 100% malta.