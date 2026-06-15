Dos accidentes colapsan los accesos a Sevilla durante dos horas en el Puente del Patrocinio y la Barqueta

Imagen captada por la cámara de la DGT de la colisión entre un turismo y un camión - DGT

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico han provocado retenciones en las inmediaciones de la Barqueta y del Puente Cristo de la Expiración, en las primeras horas de la tarde de este lunes, habiendo sido normalizada la circulación en ambas zonas sobre las 17,00 horas.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 consultadas por Europa Press, a las 14,40 horas, un turismo (cuyo ocupante ha resultado herido leve) y un camión han colisionado en el kilómetro 0,5 de la Autovía A-49 sentido Camas (Sevilla), provocando el corte de dos carriles, mientras que a las 15,20 horas se ha producido una segunda colisión sin heridos en el Puente de la Barqueta sentido Resolana.

Asimismo, ambos sucesos han requerido la asistencia de efectivos de Policía Local y Cecop.